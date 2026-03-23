A Tangeri al via l'Italian Design Day

AGI - La città di Tangeri ospiterà il 25 marzo la decima edizione dell'Italian Design Day. Questa iniziativa, promossa dalla rete diplomatica italiana e organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Marocco, si svolge in collaborazione con l'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione internazionale del commercio estero) e con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Rabat. L'evento, che si terrà presso il Palazzo delle Istituzioni Italiane, si inserisce in una più ampia strategia volta a rendere il design uno strumento di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo.
Il ruolo del design e dell'architettura di fronte alle trasformazioni contemporanee
Con il tema "Re-Design: Rigenerare Spazi, Oggetti, Idee e Relazioni", questa edizione si propone di esplorare il ruolo del design e dell'architettura di fronte alle trasformazioni contemporanee, siano esse legate alla sostenibilità, al cambiamento territoriale o all'ottimizzazione delle risorse. In quest'ottica, il design non è considerato meramente una disciplina estetica, ma uno strumento di intervento capace di influenzare la qualità degli spazi abitativi e l'organizzazione degli ambienti urbani.
"Questa edizione riflette la volontà di rafforzare il già ricco dialogo tra Italia e Marocco su temi legati alla progettazione degli spazi e alla qualità degli ambienti abitativi", ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Rabat, Pasquale Salzano. "Il tema di Re-Design mette in luce un approccio basato sulla valorizzazione del patrimonio e sulla sua reinterpretazione alla luce delle trasformazioni contemporanee", ha aggiunto, sottolineando la necessità di "promuovere una cultura del design capace di coniugare memoria, innovazione e sostenibilità".
La creazione contemporanea in costante dialogo con il patrimonio
L'iniziativa riflette un approccio caratteristico della tradizione italiana, dove la creazione contemporanea si fonda su un dialogo costante con il patrimonio. Questo modello, basato sull'interazione tra savoir-faire artigianale, tessuto industriale e cultura progettuale, trova in Marocco un forum di scambio particolarmente rilevante. Il Regno sta infatti vivendo una rapida trasformazione dei suoi spazi urbani e delle sue infrastrutture, valorizzando al contempo la ricchezza del suo patrimonio culturale e artigianale.
In questo contesto, l'evento si propone di favorire sinergie concrete tra istituzioni, professionisti e accademici. In particolare, vedrà la partecipazione dell'architetto e designer italiano Tommaso Ziffer, specialista in ospitalità di lusso e interior design di alta gamma, il cui lavoro si contraddistingue per una magistrale integrazione tra tradizione italiana e innovazione contemporanea. La sua presentazione si concentrerà sulle attuali pratiche progettuali, con particolare attenzione alla reinterpretazione degli stili e all'integrazione della memoria nei progetti architettonici.
Il dibattito sarà inoltre arricchito da un dialogo con alcune figure di spicco del design e dell'architettura marocchina, tra cui Hicham Lahlou, Karim Sbai e Tarik Rhemiss. Gli scambi si concentreranno in particolare sulla rigenerazione degli spazi urbani, sull'evoluzione delle strutture ricettive e sull'integrazione delle competenze artigianali nei progetti contemporanei.
Un omaggio a Valentino
L'evento include anche un omaggio a Valentino, figura iconica della moda italiana recentemente scomparsa. "Attraverso il rigore delle sue linee, la sua attenzione ai materiali e la coerenza del suo stile inconfondibile, Valentino ha incarnato una visione del design in cui creazione e tradizione si arricchiscono reciprocamente", sottolinea la presentazione dell'iniziativa, che offre così una prospettiva interdisciplinare sui legami tra moda, design e architettura.
Oltre alla sua dimensione culturale, l'Italian Design Day ha anche una dimensione economica. "Questo evento rappresenta una concreta opportunità di dialogo e collaborazione tra aziende, architetti, designer e artigiani", ha affermato Luigi d'Aprea, Direttore dell'Agenzia per il Commercio Estero italiana. Nel 2025, le esportazioni di mobili italiani in Marocco hanno raggiunto i 90 milioni di euro, a dimostrazione del crescente interesse per il design italiano e della vitalità degli scambi bilaterali in questo settore.
L'evento sarà inoltre caratterizzato dalla consegna a Hicham Lahlou dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in riconoscimento del suo ruolo nello sviluppo del design e nella promozione degli scambi tra Italia, Marocco e continente africano.