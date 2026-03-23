A Tanger coup d'envoi de l'Italian Design Day

AGI - La ville de Tanger accueillera, le 25 mars, la dixième édition de l’Italian Design Day. Une initiative portée par le réseau diplomatique italien et organisée par l’ambassade d’Italie au Maroc, en partenariat avec l’Agence italienne pour le commerce extérieur et avec le soutien de l’Institut italien de culture de Rabat. Installé au Palais des institutions italiennes, l’événement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire du design un instrument de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. La première édition mondiale de la Journée du design italien a été célébrée le 10 mars.
Le rôle du design et de l’architecture face aux transformations contemporaines
Placée sous le thème "Re-Design. Régénérer espaces, objets, idées et relations", cette édition entend interroger le rôle du design et de l’architecture face aux transformations contemporaines, qu’il s’agisse de durabilité, de mutation des territoires ou d’optimisation des ressources. Dans cette perspective, le design est envisagé non comme une simple discipline esthétique, mais comme un outil d’intervention capable d’agir sur la qualité des espaces de vie et sur l’organisation des environnements urbains.
"Cette édition s’inscrit dans la volonté de renforcer un dialogue déjà riche entre l’Italie et le Maroc sur les questions liées à la conception des espaces et à la qualité des environnements de vie", a déclaré l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Pasquale Salzano. "Le thème du Re-Design met en évidence une approche fondée sur la valorisation des héritages et leur réinterprétation à la lumière des transformations contemporaines", a-t-il ajouté, en soulignant la nécessité de "promouvoir une culture du projet capable de conjuguer mémoire, innovation et durabilité".
La création contemporaine en dialogue constante avec le patrimoine
L’initiative reflète une approche caractéristique de la tradition italienne, où la création contemporaine s’appuie sur un dialogue constant avec le patrimoine. Ce modèle, fondé sur l’articulation entre savoir-faire artisanal, tissu industriel et culture du projet, trouve au Maroc un terrain d’échange particulièrement pertinent. Le royaume connaît en effet une transformation rapide de ses espaces urbains et de ses infrastructures, tout en valorisant la richesse de ses héritages culturels et artisanaux.
Dans ce contexte, l’événement entend favoriser des synergies concrètes entre acteurs institutionnels, professionnels et académiques. Il réunira notamment l’architecte et designer italien Tommaso Ziffer, spécialiste de l’hôtellerie de luxe et du design d’intérieur haut de gamme, dont les réalisations se distinguent par une intégration maîtrisée entre tradition italienne et innovation contemporaine. Son intervention portera sur les pratiques actuelles du design, avec une attention particulière à la réinterprétation des styles et à l’intégration de la mémoire dans les projets architecturaux.
La réflexion sera également enrichie par un dialogue avec plusieurs figures du design et de l’architecture marocains, parmi lesquelles Hicham Lahlou, Karim Sbai et Tarik Rhemiss. Les échanges porteront notamment sur la régénération des espaces urbains, l’évolution des lieux d’hospitalité et l’intégration des savoir-faire artisanaux dans des projets contemporains.
Un hommage à Valentino
L’événement prévoit par ailleurs un hommage à Valentino, figure emblématique de la mode italienne récemment disparue. "À travers la rigueur des lignes, l’attention portée aux matériaux et la cohérence d’un langage reconnaissable, Valentino a incarné une vision du projet où création et héritage se nourrissent mutuellement", souligne la présentation de l’initiative, qui propose ainsi une lecture transversale des liens entre mode, design et architecture.
Au-delà de sa dimension culturelle, l’Italian Design Day s’inscrit également dans une logique économique. "Cet événement représente une occasion concrète de dialogue et de collaboration entre entreprises, architectes, designers et artisans", a affirmé le directeur de l’Agence italienne pour le commerce extérieur, Luigi d’Aprea. En 2025, les exportations italiennes de mobilier vers le Maroc ont atteint 90 millions d’euros, témoignant d’un intérêt croissant pour le design italien et de la vitalité des échanges bilatéraux dans ce secteur.
La manifestation sera enfin marquée par la remise de l’insigne de chevalier de l’Ordre du mérite de la République italienne à Hicham Lahlou, en reconnaissance de son rôle dans le développement du design et dans la promotion des échanges entre l’Italie, le Maroc et le continent africain.