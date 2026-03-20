A Maputo un progetto di drenaggio urbano finanziato dall'Italia

AGI - Le autorità cittadine di Maputo hanno partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra per un sistema di drenaggio delle acque piovane finanziato dall'Italia. Il progetto, lungo 14 chilometri, mira a contrastare le inondazioni in alcuni quartieri della capitale, come Polana Caniço e Maxaquene, e porterà benefici a quasi 100mila famiglie residenti nella zona. È stato finanziato con oltre 54 milioni di euro dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
A Maputo, investire nel sistema di drenaggio urbano è una scelta strategica.
La cerimonia di inaugurazione è stata presieduta da Fernando Rafael, Ministro dei Lavori Pubblici, dell'Edilizia Abitativa e delle Risorse Idriche. Per il ministro mozambicano, investire nel drenaggio urbano "non è più una semplice opzione tecnica, ma una decisione strategica" per la tutela dei cittadini.
Da parte sua, Rasaque Manhique, Presidente del Consiglio Comunale di Maputo, ha affermato che la posa della prima pietra di questo sistema di drenaggio delle acque piovane rappresenta una svolta strutturale e segna il vero inizio della riqualificazione dei quartieri interessati. Secondo l'amministrazione, il sistema dimostra il costante impegno del Comune di Maputo per il miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti. L'Ambasciatore italiano, Gabriel Annis, ha sottolineato la collaborazione tra i diversi enti che lavorano per raggiungere questo obiettivo comune.
L'impatto dei progetti italiani nell'ambito del Piano Mattei
Di recente, il Presidente del Mozambico Daniel Chapo ha parlato dell'impatto dei progetti italiani sullo sviluppo delle comunità locali. Il capo dello Stato ha sottolineato che questi progetti rientrano nel Piano Mattei, un'iniziativa del governo italiano volta a instaurare una cooperazione strategica e sostenibile con i paesi africani.
"Il Mozambico è uno dei paesi che beneficiano del Piano Mattei, che incoraggia lo sviluppo di progetti come il centro agroalimentare di Manica. L'Italia sta inoltre finanziando un progetto per promuovere l'imprenditorialità giovanile nella provincia centrale di Manica. Auspichiamo la realizzazione di ulteriori progetti per creare più posti di lavoro per i giovani, e in particolare per le donne", ha affermato.
Rafforzamento della partnership tra Maputo e Roma
A dicembre, durante la visita del Presidente Chapo a Roma, i governi del Mozambico e dell'Italia hanno firmato cinque nuovi accordi volti a rafforzare la partnership nei settori della giustizia, della protezione civile, della digitalizzazione e dello sviluppo. Il Presidente ha sottolineato che la visita in Italia è stata "un successo", con il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Ha menzionato gli incontri con il suo omologo italiano, Sergio Mattarella, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché gli incontri con imprenditori e rappresentanti della comunità mozambicana residente in Italia.
"È stata una missione di successo che consolida la fiducia reciproca e apre nuove prospettive per il nostro Paese", ha affermato Chapo, evidenziando gli "eccellenti" rapporti di cooperazione tra i due Paesi e rilevando una "tendenza crescente" degli investimenti privati italiani in Mozambico.
"Il Mozambico è aperto agli investimenti, si sta modernizzando ed è impegnato in una crescita inclusiva. Non vogliamo investitori di passaggio; vogliamo partner a lungo termine", ha affermato Chapo. Ripensando alla sua visita, il presidente mozambicano ha anche sottolineato l'importanza del suo viaggio alla comunità di Sant'Egidio, parte integrante della storia del Mozambico e che "occupa un posto speciale nel cuore dei mozambicani, proprio come l'Italia e Roma".