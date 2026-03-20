A Maputo un projet de drainage urbain financé par l’ Italie

AGI - Les autorités de la ville de Maputo ont participé à une cérémonie de pose de la première pierre d'un système de drainage des eaux pluviales financé par l' Italie. Le projet, de 14 kilomètres, vise à lutter contre les inondations dans certains quartiers de la capitale, tels Polana Caniço et Maxaquene, et bénéficiera à près de 100.000 familles vivant dans la zone. Il a été financé à hauteur de plus de 54 millions d'euros par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).
A Maputo investir dans le drainage urbain est un choix stratégique
La cérémonie d'inauguration a été présidée par Fernando Rafael, ministre des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau. Pour le ministre mozambicain, investir dans le drainage urbain "n'est plus une simple option technique, mais une décision stratégique" pour la protection des citoyens.
De son côté, Rasaque Manhique, président du conseil municipal de Maputo, a déclaré que la pose de la première pierre de ce système de drainage des eaux pluviales représente un tournant structurel et marque le véritable début du réaménagement des quartiers concernés. Pour l'administration, le système témoigne de l'engagement constant du conseil municipal de Maputo à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie, Gabriel Annis, a souligné la collaboration entre les différentes entités œuvrant à la réalisation de cet objectif commun.
L'impact des projets italiens dans le cadre du Plan Mattei
Récemment, le président mozambicain Daniel Chapo s'est exprimé sur l'impact que les projets italiens ont sur le développement des communautés locales. Le chef de l'Etat a rappelé que ces projets s'inscrivent dans le cadre du Plan Mattei, une initiative du gouvernement italien visant à établir une coopération stratégique et durable avec les pays africains.
"Le Mozambique est l'un des pays bénéficiaires du Plan Mattei, qui encourage la structuration de projets tels que le centre agroalimentaire de Manica. L'Italie finance également un projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la province centrale de Manica. Nous appelons à la mise en œuvre de davantage de projets afin de créer plus d'emplois pour les jeunes, et notamment pour les femmes", a-t-il déclaré.
Partenariat renforcé entre Maputo et Rome
En décembre, à l'occasione de la visite du président Chapo à Rome, les gouvernements du Mozambique et de l'Italie ont signé cinq nouveaux accords visant à renforcer leur partenariat dans les domaines de la justice, de la protection civile, de la numérisation et du développement. Le chef de l'État a souligné que la visite en Italie avait été "un succès", tous les objectifs fixés ayant été atteints. Il a mentionné ses rencontres avec son homologue italien, Sergio Mattarella, avec la Première ministre Giorgia Meloni, ainsi que des rencontres avec des chefs d'entreprise et la communauté mozambicaine résidant en Italie.
"Ce fut une mission réussie qui consolide la confiance mutuelle et ouvre de nouvelles perspectives pour notre pays", a déclaré Chapo, soulignant les "excellentes" relations de coopération entre les deux pays, et faisant état d'une "tendance croissante" des investissements privés italiens au Mozambique.
"Le Mozambique est ouvert aux investissements, il se modernise et s'engage en faveur d'une croissance inclusive. Nous ne voulons pas d'investisseurs de passage, nous voulons des partenaires durables", a affirmé Chapo. Revenant sur sa visite, le président mozambicain a également insisté sur son déplacement auprès de la communauté de Sant'Egidio, qui fait partie intégrante de l'histoire du Mozambique et qui "occupe une place particulière dans le cœur des Mozambicains, au même titre que l'Italie et Rome".