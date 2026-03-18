Etiopia e Italia stanno intensificando la cooperazione finanziaria

AGI - Una delegazione etiope, guidata dal Ministro delle Finanze Ahmed Shide, si trova attualmente a Roma per colloqui di alto livello volti a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. Nell'ambito di questa visita, il Ministero delle Finanze etiope ha comunicato che il Ministro Shide ha incontrato oggi il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Edmondo Cirielli.
Le due parti hanno discusso le modalità per approfondire la consolidata partnership tra i due Paesi, con particolare attenzione alla cooperazione economica, alle partnership per lo sviluppo, all'espansione degli investimenti del settore privato e alla stabilità e integrazione regionale.
Durante l'incontro, il Ministro Shide ha informato il suo omologo sui progressi del programma di riforme macroeconomiche dell'Etiopia, evidenziando gli sforzi per rafforzare la stabilità macroeconomica, migliorare il clima degli investimenti e sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva. Ha inoltre espresso la sua gratitudine per il continuo sostegno dell'Italia all'Etiopia in diversi ambiti di sviluppo.
In Etiopia forte crescita e sostegno alla stabilità del Corno d'Africa.
Il viceministro Cirielli si è congratulato con i leader etiopi per la forte crescita economica conseguita e ha riconosciuto l'importante ruolo del Paese nel promuovere la stabilità nel Corno d'Africa e il suo ruolo cruciale come punto di riferimento per la stabilità regionale. Ha ribadito il forte impegno politico dell'Italia – al più alto livello, quello del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – a sostegno delle priorità economiche e di sviluppo dell'Etiopia.
Ha sottolineato che l'Italia continuerà a rafforzare il suo impegno con l'Etiopia attraverso iniziative di cooperazione allo sviluppo e incoraggiando una maggiore partecipazione degli investitori italiani del settore privato nell'economia etiope.
Entrambe le parti hanno riaffermato il loro comune impegno ad approfondire ulteriormente la partnership di lunga data tra Etiopia e Italia e hanno concordato di proseguire la stretta collaborazione per promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.