L' Ethiopie et l' Italie dynamisent leur coopération financière

AGI - Une délégation de l' Éthiopie, conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, se trouve actuellement en Italie, à Rome, pour des entretiens de haut niveau visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans le cadre de cette visite, le ministère éthiopien des Finances indique que M. Shide a rencontré aujourd'hui le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli.
Les deux parties ont discuté des moyens d'approfondir le partenariat de longue date entre les deux pays, en mettant l'accent sur la coopération économique, les partenariats de développement, l'expansion des investissements du secteur privé, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales.
Au cours de cette rencontre, M. Shide a informé son homologue des progrès du programme de réformes macroéconomiques de l'Éthiopie, soulignant les efforts déployés pour renforcer la stabilité macroéconomique, améliorer le climat des investissements et soutenir une croissance économique durable et inclusive. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien constant de l'Italie à l'Éthiopie dans divers domaines du développement.
En Ethiopie forte croissance et soutien à la stabilité de la Corne de l'Afrique
Le vice-ministre Cirielli, quant à lui, a félicité les dirigeants éthiopiens pour la forte croissance économique enregistrée et a reconnu le rôle important du pays dans la promotion de la stabilité dans la Corne de l'Afrique et son rôle de point de convergence essentiel pour la stabilité régionale. Le vice-ministre a réaffirmé le ferme engagement politique de l'Italie – au plus haut niveau, celui de la Première ministre Giorgia Meloni – en faveur du soutien aux priorités économiques et de développement de l'Éthiopie.
Il a souligné que l'Italie continuera de renforcer son engagement auprès de l'Éthiopie par le biais d'initiatives de coopération au développement et en encourageant une plus grande participation des investisseurs du secteur privé italien dans l'économie éthiopienne.
Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à approfondir davantage le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et l'Italie et sont convenues de poursuivre leur étroite collaboration afin de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse.