Meloni: l'Italia non parteciperà all'intervento in Iran

AGI - L'Italia non partecipa e non ha intenzione di partecipare all'intervento statunitense e israeliano in Iran, ha dichiarato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi mediorientale. "È in questo contesto di crisi strutturale del sistema internazionale, in cui le minacce si fanno sempre più allarmanti e si moltiplicano gli interventi unilaterali al di fuori del quadro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano", ha affermato.
"Vorrei ricordarvi che abbiamo ospitato per due volte a Roma i negoziati sul nucleare e che, fin dall'inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione intrapreso", ha dichiarato. "Da tempo manteniamo un canale di comunicazione con Teheran", ha aggiunto il presidente del Consiglio, spiegando che "finora non è pervenuta alcuna richiesta" riguardo all'utilizzo di basi americane sul territorio italiano, e "ribadisco che non siamo in guerra e che non abbiamo intenzione di entrare in guerra". “È sempre auspicabile, nelle fasi più difficili della storia, che una nazione come la nostra sappia unirsi. Dico questo perché uno scenario come questo richiede responsabilità e lungimiranza da parte di tutti i leader”, ha aggiunto il Primo Ministro.
Mezzi per la difesa aerea ai Paesi del Golfo
«Non possiamo permetterci un regime di ayatollah in possesso di armi nucleari», unitamente a «una capacità balistica in grado di colpire l'Italia e l'Europa», ha sottolineato Meloni. «Forniamo capacità di difesa aerea agli Stati del Golfo», e «non solo perché sono nazioni amiche, ma anche perché decine di migliaia di cittadini italiani risiedono in questa regione e dobbiamo proteggerli. Abbiamo inviato un'unità navale a Cipro», «un atto di solidarietà europea ma anche di prevenzione», ha spiegato.
Per quanto riguarda i prezzi dell'energia e dei carburanti, «stiamo valutando l'attivazione del meccanismo di accise mobili che questo governo ha reso più efficace», ha affermato Meloni. «Faremo tutto il possibile per prevenire qualsiasi speculazione sulla crisi, compreso, se necessario, il recupero dei profitti speculativi dalle aziende responsabili», ha affermato. Il capo del governo ha inoltre sottolineato che tutti i confini della NATO «sono ugualmente importanti» e che «le capacità di difesa europee devono essere sviluppate in modo globale». Non possiamo permettere che «il nostro fianco meridionale venga trascurato».
Instabilità internazionale e flussi migratori
«Oggi, più che mai, c'è un ampio consenso tra gli Stati membri dell'UE sull'approccio politico alla migrazione, sia in termini di legislazione interna che di politica estera», ha sottolineato Meloni. La crescente instabilità internazionale potrebbe anche comportare nuovi flussi migratori.
«Di fronte a questo rischio, la posizione dell'Italia rimane invariata: la protezione umanitaria, che deve essere riservata a chi la merita veramente, come abbiamo recentemente dimostrato nei confronti del popolo palestinese, è una cosa; la migrazione irregolare, al contrario, va scoraggiata, non solo perché è problematica per i Paesi di destinazione, ma anche perché mette a repentaglio la vita e le prospettive di un'esistenza dignitosa degli stessi migranti», ha aggiunto Meloni, osservando che «il netto calo dei decessi nel Mediterraneo negli ultimi anni ne è la prova ed è uno dei risultati di cui l'Italia dovrebbe essere più orgogliosa».