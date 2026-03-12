Meloni : 'L’Italie ne participera pas à l’intervention en Iran'

AGI - L’Italie ne participe pas et n’a pas l’intention de participer à l’intervention des États-Unis et d’Israël en Iran, a déclaré la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, lors de ses communications au Sénat en vue de la réunion du Conseil européen des 19 et 20 mars, ainsi que sur les développements de la crise au Moyen-Orient. « C’est dans ce contexte de crise structurelle du système international, dans lequel les menaces deviennent de plus en plus inquiétantes et où se multiplient les interventions unilatérales menées en dehors du cadre du droit international, que nous devons également situer l’intervention américaine et israélienne contre le régime iranien », a-t-elle affirmé.
« Je rappelle que nous avons accueilli à deux reprises à Rome les négociations sur le nucléaire et que, depuis le début, nous avons soutenu tout effort de facilitation qui était mené », a-t-elle déclaré. « Pendant longtemps, nous avons maintenu un canal de communication avec Téhéran », a ajouté la cheffe du gouvernement, expliquant que « jusqu’à présent aucune demande n’est parvenue » concernant l’utilisation des bases américaines sur le territoire italien et « je réaffirme que nous ne sommes pas en guerre et que nous n’avons pas l’intention d’entrer en guerre ». « Il est toujours souhaitable, dans les phases les plus difficiles de l’histoire, qu’une nation comme la nôtre sache se rassembler. Je le dis parce qu’un scénario comme celui-ci impose à toutes les classes dirigeantes responsabilité et lucidité », a ajouté la cheffe du gouvernement.
Moyens de défense aérienne aux pays du Golfe
« Nous ne pouvons pas nous permettre un régime des ayatollahs en possession de l’arme nucléaire », associé à « une capacité balistique qui pourrait frapper l’Italie et l’Europe », a souligné Meloni. « Nous fournissons des moyens de défense aérienne aux pays du Golfe », et « non seulement parce qu’il s’agit de nations amies, mais aussi parce que dans cette région se trouvent des dizaines de milliers de citoyens italiens que nous devons protéger. Nous avons envoyé une unité navale à Chypre », « un acte dû de solidarité européenne mais aussi de prévention », a-t-elle expliqué.
Concernant les prix de l’énergie et les carburants, « nous évaluons l’activation du mécanisme des accises mobiles que ce gouvernement a rendu plus efficace », a déclaré Meloni. « Nous ferons tout le possible pour empêcher toute spéculation sur la crise, y compris, si nécessaire, récupérer les profits de la spéculation auprès des entreprises qui en seraient responsables », a-t-elle affirmé. La cheffe du gouvernement a également souligné que toutes les frontières de l’OTAN « ont la même importance » et que « la capacité européenne de défense doit être développée à 360 degrés ». Nous ne pouvons pas permettre « que l’on perde de vue notre flanc méridional ».
Instabilité internationale et flux migratoires
« Aujourd’hui, plus que jamais, il existe un large consensus parmi les États membres de l’UE sur la ligne politique à suivre en matière migratoire, tant au niveau de la législation interne que de la dimension extérieure », a souligné Meloni. L’instabilité internationale croissante peut aussi signifier de possibles nouveaux flux migratoires.
« Face à ce risque, la position italienne ne change pas : une chose est la protection humanitaire, qui doit être réservée à ceux qui la méritent réellement, comme nous l’avons démontré récemment envers le peuple palestinien ; autre chose est l’immigration irrégulière, qui doit au contraire être découragée, non seulement parce qu’elle est problématique pour les pays de destination, mais aussi parce qu’elle met en danger la vie et les perspectives d’une existence digne des migrants eux-mêmes », a ajouté Meloni, selon laquelle « la forte diminution ces dernières années des morts en Méditerranée en est la preuve et constitue l’un des résultats dont l’Italie doit être le plus fière ».