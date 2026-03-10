A Torino un forum strategico sull'IA per rafforzare la cooperazione tra Europa e Africa

AGI - L'evento "Shaping AI Futures Across Africa and Europe", in programma il 12 marzo a Torino, mira a rafforzare la cooperazione tra innovatori africani, aziende italiane ed europee e centri di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo sostenibile. Questo incontro fa parte dell'iniziativa AI Hub for Sustainable Development, lanciata a giugno 2025 dal governo italiano nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, per promuovere partnership innovative e generare risultati concreti attraverso l'intelligenza artificiale. Organizzato come follow-up del Nairobi AI Forum e dell'AI Impact Summit di Delhi, l'evento di Torino fungerà da piattaforma di alto livello dedicata a mettere in contatto i principali attori del settore. Innovatori africani, aziende tecnologiche, investitori e centri di innovazione parteciperanno per sviluppare nuove collaborazioni e accelerare la transizione dalla fase di progettazione all'implementazione operativa dei progetti di intelligenza artificiale.
Boom intelligenza artificiale, più cooperazione Africa-Europa
Con l'accelerazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale a livello globale, le opportunità di cooperazione tra Africa ed Europa si stanno moltiplicando. Partner africani e italiani stanno ora lavorando per realizzare progetti su larga scala attorno a una visione condivisa: misurare il vero valore dell'IA in base al suo impatto sulle persone, sull'ambiente e sul progresso economico e sociale. In questo contesto, Torino si sta posizionando come polo strategico per la cooperazione tecnologica tra Africa ed Europa. Nominata Capitale Europea dell'Innovazione 2025, la città vanta una solida base industriale, piattaforme di ricerca avanzate e strutture dedicate all'innovazione applicata. Offre inoltre supporto e opportunità di networking, in particolare attraverso il Torino Talent Gateway, facilitando l'integrazione e la collaborazione tra partner internazionali. L'evento si terrà presso il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITCILO), situato nel campus delle Nazioni Unite a Torino. Questo spazio multilaterale offre un quadro privilegiato per incoraggiare il dialogo, i partenariati e le iniziative concrete sull'uso dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile.
Turin, capitale europea 2025 dell'innovazione
Gli organizzatori sottolineano, tuttavia, che l'attuale slancio deve essere accompagnato da partnership audaci e ripensate per trasformare le opportunità in risultati tangibili. L'evento di Torino presenterà quindi presentazioni di startup, sessioni di networking business-to-business (B2B), workshop tematici e meccanismi di follow-up progettati per promuovere nuovi progetti pilota e l'implementazione di iniziative concrete. Dal suo lancio, l'AI Hub ha già coinvolto 130 innovatori africani e mobilitato oltre 150 aziende e organizzazioni italiane, catalizzando oltre 30 partnership strategiche per un valore complessivo di diversi miliardi di dollari. Anche l'infrastruttura tecnica a supporto di questi progetti è significativa: l'iniziativa ha mobilitato 1,5 milioni di ore GPU e stanziato 3 milioni di dollari in crediti cloud, facilitando la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale con un impatto duraturo.
Coordinamento per una IA al servizio dello sviluppo sostenibile e inclusivo
Per sfruttare appieno il potenziale dell'IA tra Africa ed Europa, è essenziale un coordinamento orientato ai risultati. Gli sforzi frammentati devono cedere il passo a un ecosistema coordinato e reciprocamente vantaggioso, che riunisca governi, fornitori di energia, stakeholder delle catene del valore dei minerali critici, aziende di connettività e aziende specializzate in infrastrutture IT e micro data center. L'evento di Torino mira a consolidare lo slancio generato dall'AI Hub e ad accelerare l'implementazione di progetti di intelligenza artificiale in grado di supportare uno sviluppo sostenibile e inclusivo tra Africa ed Europa.