A Turin un forum stratégique sur l'IA pour renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique

AGI - L’événement "Shaping AI Futures Across Africa and Europe", prévu le 12 mars à Turin, vise à renforcer la coopération entre innovateurs africains, entreprises italiennes et européennes ainsi que les centres de recherche, dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée au développement durable. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de l’AI Hub for Sustainable Development, lancé en juin 2025 par le gouvernement italien dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, afin de favoriser des partenariats innovants et générer des résultats concrets grâce à l’intelligence artificielle. Organisé dans le prolongement du Nairobi AI Forum et du AI Impact Summit de Delhi, l’événement de Turin se présente comme une plateforme de haut niveau dédiée à la mise en relation d’acteurs clés du secteur. Innovateurs africains, entreprises technologiques, investisseurs et centres d’innovation y participeront afin de développer de nouvelles collaborations et d’accélérer le passage de la conception à la mise en œuvre opérationnelle de projets d’IA.
Boom intelligence artificielle, plus de coopération Afrique-Europe
Alors que le développement de l’intelligence artificielle s’accélère à l’échelle mondiale, les opportunités de coopération entre l’Afrique et l’Europe se multiplient. Les partenaires africains et italiens travaillent désormais à déployer des projets à plus grande échelle autour d’une vision commune: mesurer la véritable valeur de l’IA par son impact sur les personnes, l’environnement et le progrès économique et social. Dans ce contexte, Turin se positionne comme un point d’ancrage stratégique pour la coopération technologique entre l’Afrique et l’Europe. Désignée Capitale européenne de l’innovation 2025, la ville dispose d’un solide tissu industriel, de plateformes de recherche avancée et de structures dédiées à l’innovation appliquée. Elle offre également des dispositifs de soutien et de mise en relation, notamment à travers le Torino Talent Gateway, facilitant l’intégration et la collaboration entre partenaires internationaux. L’événement se tiendra au Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail (ITCILO), situé sur le campus des Nations Unies à Turin. Cet espace multilatéral constitue un cadre privilégié pour encourager le dialogue, les partenariats et les initiatives concrètes autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle au service du développement durable.
Turin, capitale européenne 2025 de l'innovation
Les organisateurs soulignent toutefois que la dynamique actuelle doit s’accompagner de partenariats audacieux et repensés afin de transformer les opportunités en résultats tangibles. La rencontre de Turin prévoit ainsi des présentations de start-up, des sessions de mise en relation entre entreprises (B2B), des tables de travail thématiques et des mécanismes de suivi destinés à favoriser de nouveaux projets pilotes et le déploiement d’initiatives concrètes. Depuis son lancement, l’AI Hub a déjà engagé 130 innovateurs africains et mobilisé plus de 150 entreprises et organisations italiennes, catalysant plus de 30 partenariats stratégiques dont la valeur totale s’élève à plusieurs milliards de dollars. L’infrastructure technique soutenant ces projets est également significative: l’initiative a permis de mobiliser 1,5 million d’heures de GPU et d’allouer 3 millions de dollars de crédits cloud, facilitant la recherche, le développement et le déploiement de solutions d’IA à impact durable.
Coordination pour une IA au service d'un développement durable et inclusif
Pour tirer pleinement parti du potentiel de l’IA entre l’Afrique et l’Europe, une coordination orientée vers les résultats est jugée essentielle. Les efforts fragmentés devront laisser place à un écosystème coordonné et mutuellement bénéfique, réunissant gouvernements, fournisseurs d’énergie, acteurs des chaînes de valeur des minerais critiques, entreprises de connectivité ainsi que sociétés spécialisées dans l’infrastructure informatique et les micro-centres de données. L’événement de Turin entend ainsi consolider la dynamique lancée par l’AI Hub et accélérer la mise en œuvre de projets d’intelligence artificielle capables de soutenir un développement durable et inclusif entre l’Afrique et l’Europe.