In Mozambico al via un progetto di formazione sanitaria finanziato dall’Italia

AGI - La cooperazione tra Mozambico e Italia si intensifica nella formazione degli operatori sanitari, con l'inaugurazione a Maputo di un laboratorio di simulazione clinica progettato per supportare la didattica e la formazione in terapia intensiva. Questa iniziativa mira a rafforzare le competenze tecniche degli studenti e a migliorare la qualità dei servizi offerti dal sistema sanitario pubblico. Questo nuovo spazio formativo consentirà a studenti e tirocinanti di praticare procedure cliniche in un ambiente sicuro e controllato prima di lavorare direttamente nelle unità sanitarie. Questa infrastruttura fa parte di una serie di azioni volte a modernizzare la formazione sanitaria e a preparare al meglio i professionisti ad affrontare le attuali sfide che il settore si trova ad affrontare.
Inverstire nella formazione è essenziale per rafforzare la sanità pubblica
Durante la cerimonia di inaugurazione, il Ministro della Salute, Ussene Isse, ha sottolineato che investire nella formazione è essenziale per rafforzare il sistema sanitario pubblico. "La salute non è una spesa, è un investimento. Investire nella formazione dei giovani e nella preparazione dei professionisti sta costruendo il futuro del Paese", ha affermato. Secondo il Ministro, il settore sanitario in Mozambico si trova attualmente ad affrontare nuove sfide legate all'evoluzione del profilo epidemiologico del Paese, caratterizzato da un aumento delle malattie croniche non trasmissibili e da una crescente incidenza di traumi. Questo contesto richiede professionisti sempre più qualificati e formati per fornire cure specialistiche. Il Ministro ha aggiunto che il laboratorio di simulazione clinica migliorerà significativamente il processo di insegnamento e apprendimento, consentendo agli studenti di sviluppare competenze pratiche prima di qualsiasi contatto diretto con i pazienti.
Progetto finanziato dall'AICS, attuato da Università Sassari
Giulio Bognola, responsabile dell'implementazione del progetto, ha spiegato che questa iniziativa è finanziata dalla Cooperazione Italiana e implementata dall'Università di Sassari, in collaborazione con organizzazioni della società civile del Paese. Secondo Bognola, l'obiettivo principale del progetto è contribuire a migliorare la qualità dei servizi sanitari pubblici in Mozambico rafforzando la formazione di professionisti qualificati. Le principali iniziative previste includono la creazione di laboratori di simulazione clinica, la fornitura di attrezzature didattiche e informatiche e l'accesso a una biblioteca digitale contenente migliaia di libri e riviste scientifiche. "La simulazione clinica consente agli studenti di praticare le procedure in un ambiente sicuro, imparare dai propri errori e sviluppare le proprie capacità tecniche, comunicative e di lavoro di squadra", ha spiegato.