Au Mozambique lancement d'un projet de formation sanitaire financé par l'Italie

AGI - La coopération entre le Mozambique et l'Italie s'intensifie dans la formation des professionnels du secteur sanitaire avec l'inauguration à Maputo d'un laboratoire de simulation clinique destiné à soutenir l'enseignement et la formation en soins intensifs. Cette initiative vise à renforcer la préparation technique des étudiants et à améliorer la qualité des services offerts par le système de santé publique. Ce nouvel espace pédagogique permettra aux étudiants et aux stagiaires de s'exercer aux procédures cliniques dans un environnement sûr et contrôlé avant d'exercer directement dans les unités de soins. Cette infrastructure s'inscrit dans une série d'actions visant à moderniser la formation en soins de santé et à mieux préparer les professionnels à relever les défis actuels du secteur.
Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de la Santé, Ussene Isse, a souligné que l'investissement dans la formation est essentiel au renforcement du système de santé publique. "La santé n'est pas une dépense, c'est un investissement. Investir dans la formation des jeunes et la préparation des professionnels, c'est bâtir l'avenir du pays", a-t-il déclaré. Selon le ministre, le secteur de la santé au Mozambique est actuellement confronté à de nouveaux défis liés à l'évolution du profil épidémiologique du pays, caractérisée par une augmentation des maladies chroniques non transmissibles et une incidence croissante des traumatismes. Ce contexte exige des professionnels toujours plus qualifiés et formés pour assurer des soins spécialisés. Le ministre a ajouté que le laboratoire de simulation clinique améliorera considérablement le processus d'enseignement et d'apprentissage, permettant aux étudiants de développer des compétences pratiques avant tout contact direct avec les patients.
Giulio Bognola, responsable de la mise en œuvre du projet, a expliqué que cette initiative est financée par la Coopération italienne et mise en œuvre par l'Université de Sassari, en collaboration avec des organisations de la société civile du pays. Selon M. Bognola, l'objectif principal du projet est de contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé publique au Mozambique en renforçant la formation de professionnels qualifiés. Parmi les principales actions prévues figurent la création de laboratoires de simulation clinique, la fourniture de matériel pédagogique et informatique, et l'accès à une bibliothèque numérique contenant des milliers d'ouvrages et de revues scientifiques. « La simulation clinique permet aux étudiants de s'exercer aux procédures dans un environnement sécurisé, d'apprendre de leurs erreurs et de développer leurs compétences techniques, de communication et de travail en équipe», a-t-elle expliqué.