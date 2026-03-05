Il Gruppo Maire si aggiudica un contratto da 485 milioni di euro nell'Africa occidentale

AGI - Il Gruppo Maire ha annunciato che la sua filiale Nextchem si è aggiudicata un importante contratto da 485 milioni di euro per partecipare alla costruzione di tre grandi complessi industriali nell'Africa occidentale. Due di questi siti saranno dedicati alla produzione di fertilizzanti (urea), mentre il terzo produrrà sia ammoniaca che metanolo, due sostanze ampiamente utilizzate nell'industria chimica e agricola. Nextchem fornirà le tecnologie, i progetti tecnici e alcune attrezzature chiave necessarie per il completamento di questi progetti. Una parte iniziale del contratto (10 milioni di euro) copre gli studi ingegneristici già avviati. La parte restante sarà confermata una volta che il cliente avrà preso la decisione finale sull'investimento.
I due impianti di fertilizzanti avranno una capacità produttiva totale di oltre 3 milioni di tonnellate di urea all'anno. Includeranno diverse unità per la produzione di idrogeno e ammoniaca necessari per la produzione di urea. L'obiettivo è garantire una produzione su larga scala migliorando al contempo l'efficienza energetica e riducendo il consumo di risorse. Il terzo complesso produrrà oltre 900.000 tonnellate di ammoniaca e oltre 600.000 tonnellate di metanolo all'anno. Una parte dell'impianto sarà progettata per produrre queste due sostanze in modo flessibile, a seconda della domanda.
Le tecnologie utilizzate sono state sviluppate da GasConTec, azienda del Gruppo Nextchem specializzata in soluzioni a basse emissioni di carbonio per idrogeno e metanolo. Fabio Fritelli, CEO di Nextchem, ha definito il contratto "storico", sottolineando che conferma la competenza del gruppo lungo l'intera filiera produttiva, dall'idrogeno ai fertilizzanti, e rafforza la sua posizione di partner leader per progetti industriali integrati su larga scala.