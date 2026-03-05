Le groupe Maire décroche un contrat de 485 millions d’euros en Afrique de l’Ouest

AGI - Le groupe Maire a annoncé que sa filiale Nextchem a remporté un important contrat de 485 millions d’euros pour participer à la construction de trois grands complexes industriels en Afrique de l’Ouest. Deux de ces sites seront consacrés à la production d’engrais (urée), tandis que le troisième produira à la fois de l’ammoniac et du méthanol, deux substances largement utilisées dans l’industrie chimique et agricole. Nextchem fournira les technologies, les plans techniques et certains équipements clés nécessaires à la réalisation de ces projets. Une première partie du montant (10 millions d’euros) correspond à des études d’ingénierie déjà lancées. Le reste sera confirmé lorsque la décision finale d’investissement sera prise par le client.
Les deux usines d’engrais auront une capacité totale de production de plus de 3 millions de tonnes d’urée par an. Elles comprendront plusieurs unités destinées à produire l’hydrogène et l’ammoniac nécessaires à la fabrication de l’urée. L’objectif est d’assurer une production à grande échelle tout en améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant la consommation de ressources. Le troisième complexe produira plus de 900.000 tonnes d’ammoniac et plus de 600.000 tonnes de méthanol par an. Une partie des installations sera conçue pour produire ces deux substances de manière flexible, en fonction des besoins. Les technologies utilisées ont été développées par GasConTec, une société du groupe Nextchem spécialisée dans les solutions à faibles émissions de carbone pour l’hydrogène et le méthanol. Fabio Fritelli, directeur général de Nextchem, a qualifié ce contrat d’"historique", soulignant qu’il confirme le savoir-faire du groupe dans toute la chaîne de production, de l’hydrogène aux engrais, et renforce sa position comme partenaire de référence pour de grands projets industriels intégrés.