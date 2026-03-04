Le Università Lumsa e Cuea rafforzano la partnership con una scuola invernale in Kenya

AGI - Quattordici studenti italiani dell'Università privata Lumsa si sono recati in Kenya per partecipare a una speciale scuola invernale di due settimane, nell'ambito di una partnership con la Catholic University of East Africa (Cuea). Questa iniziativa, promossa dal Centro Universitario Lumsa per l'Africa, presieduto dal diplomatico Pietro Sebastiani, mira a promuovere la condivisione delle conoscenze e la collaborazione con i paesi africani impegnati in nuovi modelli di sviluppo basati sull'innovazione e sulle tecnologie digitali. Il programma ha incluso lezioni, seminari e scambi con studenti e professori kenioti, oltre ad attività extra-aula. Queste attività hanno permesso ai partecipanti di sperimentare in prima persona la realtà sociale, imprenditoriale, diplomatica, culturale ed economica del Kenya, uno dei paesi più dinamici del continente africano.
In loco, il Professor Gennaro Iasevoli, Prorettore per la Ricerca e l'Internazionalizzazione, e il Professor Plinio Limata, che guidavano il gruppo, sono stati accolti dal Professor Damian M. Maingi, Prorettore Aggiunto per la Ricerca, l'Innovazione, lo Sviluppo e la Promozione. Insieme, hanno discusso di possibili progetti di collaborazione tra le due università. Gli studenti hanno visitato i quartieri popolari di Nairobi, la nuova "smart city" di Konza, importante polo tecnologico, e il Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi, centro all'avanguardia per lo sviluppo di nanosatelliti di ultima generazione, i CubeSat.
Gli studenti hanno inoltre incontrato l'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Vincenzo Del Monaco, il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Fabio Minniti, il Direttore dell'Agenzia per il Commercio Estero (ICE), Giuseppe Manenti, e l'Ambasciatore del Kenya in Italia, Fredrick Mattwanga'a. Gli studenti hanno anche avuto l'opportunità di incontrare rappresentanti della comunità italiana in Kenya, imprenditori e l'Amministratore Delegato di Eni Kenya, Daniela Morra. L'iniziativa offre inoltre borse di studio a laureati africani (provenienti da Kenya, Etiopia e Somalia) per proseguire gli studi magistrali presso la Lumsa, rafforzando ulteriormente lo scambio reciproco.