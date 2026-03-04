Les Universités Lumsa et Cuea consolident leur partenariat avec une école d’hiver au Kenya

AGI - Quatorze étudiants italiens de l’Université privée Lumsa se sont rendus au Kenya pour participer à une école d’hiver spéciale de deux semaines, dans le cadre du partenariat avec l’Université catholique d’Afrique de l’Est (Cuea). Cette initiative, portée par le Centre universitaire Lumsa pour l’Afrique, dirigé par le diplomate Pietro Sebastiani, vise à promouvoir le partage des connaissances et la collaboration avec les pays africains engagés dans de nouveaux modèles de développement fondés sur l’innovation et les technologies numériques. Le programme sur place comprenait des conférences, des colloques et des échanges avec des étudiants et des professeurs kenyans, ainsi que des activités en dehors des salles de cours. Celles-ci ont permis aux participants de découvrir concrètement les réalités sociales, entrepreneuriales, diplomatiques, culturelles et économiques du Kenya, l’un des pays les plus dynamiques du continent africain.
Sur place, le professeur Gennaro Iasevoli, vice-recteur chargé de la recherche et de l’internationalisation, et le professeur Plinio Limata, qui encadraient le groupe, ont été accueillis par le professeur Damian M. Maingi, vice-recteur adjoint à la recherche, à l’innovation, au développement et à la promotion. Ensemble, ils ont évoqué de possibles projets de collaboration entre les deux universités. Les étudiants ont visité les quartiers populaires de Nairobi, la nouvelle "ville intelligente" de Konza - important pôle technologique - ainsi que le Centre spatial Luigi Broglio à Malindi, devenu une référence dans le développement de la dernière génération de nanosatellites, les CubeSats.
Les étudiants ont aussi rencontré l’ambassadeur d’Italie au Kenya, Vincenzo Del Monaco, le directeur de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) Fabio Minniti, et le directeur de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) Giuseppe Manenti, ainsi que l’ambassadeur du Kenya en Italie, Fredrick Mattwanga’a. Les étudiants ont en outre échangé avec des représentants de la communauté italienne au Kenya, des entrepreneurs, ainsi qu’avec la directrice générale d’Eni Kenya, Daniela Morra. L'initiative offre également des bourses d'études à des diplômés africains (du Kenya, d'Éthiopie et de Somalie) pour poursuivre des études de master à Lumsa, renforçant ainsi les échanges mutuels.