Italia-Tanzania: un nuovo passo nella cooperazione sanitaria e farmaceutica

AGI - Un nuovo ambulatorio per la salute mentale è stato inaugurato a Dar es Salaam, in Tanzania. Il progetto, finanziato in parte dalla Provincia Autonoma di Bolzano, rafforza le capacità del Centro Antonia Verna - Kila Siku di Kawe, alla periferia della capitale economica della Tanzania. Il centro offre supporto riabilitativo a persone con disabilità ed è gestito localmente dalla ONG italiana Comunità Solidali nel Mondo e dalla congregazione religiosa delle Suore della Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea.
Il 23 febbraio, l'Ambasciatore italiano Giuseppe Coppola ha partecipato all'inaugurazione del nuovo ambulatorio per la salute mentale, in concomittanza con il settimo anniversario del centro. Questo nuovo spazio sarà una risorsa vitale per il quartiere di Kawe e per l'intera città di Dar es Salaam. Il centro beneficia da tempo del sostegno della Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
L'Ambasciatore Coppola ha inoltre partecipato all'evento di lancio in Tanzania del farmaco Peyona, prodotto dall'azienda farmaceutica italiana Chiesi. Questa iniziativa fornirà alla popolazione tanzaniana l'accesso a un farmaco di alta qualità a un prezzo accessibile per il trattamento dell'apnea primaria nei neonati prematuri, contribuendo così alla riduzione della mortalità neonatale. Questo risultato rappresenta un eccellente esempio di concreta cooperazione tra Italia e Tanzania nel settore farmaceutico, grazie al coinvolgimento del settore privato e della società civile.