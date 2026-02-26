Italie-Tanzanie, une nouvelle étape dans la coopération sanitaire et pharmaceutique

AGI - Une nouvelle salle de consultation en santé mentale a été inaugurée a Dar es Salaam, en Tanzanie. Le projet, financé en partie par la province autonome de Bolzano, en Italie, renforce la capacité du centre Antonia Verna – Kila Siku à Kawe, dans la banlieue de la capitale économique tanzanienne. Le centre offre un soutien à la réadaptation des personnes en situation de handicap et il est géré sur place par l’ong italienne Comunità Solidali nel Mondo et par la congrégation religieuse des Sœurs de Charité de l’Immaculée Conception d’Ivrea.
Le 23 février, l’ambassadeur d’Italie Giuseppe Coppola a assisté à l’ouverture de la nouvelle salle de consultation en santé mentale, inaugurée à l'occasion du septième anniversaire du Centre. Ce nouvel espace sera un pôle essentiel pour le quartier de Kawe et l'ensemble de la ville de Dar es Salaam. Le centre bénéficie depuis longtemps du soutien de la Coopération italienne au développement.
L'ambassadeur Coppola a également assisté à l’événement de lancement en Tanzanie du médicament Peyona, produit par l’entreprise pharmaceutique italienne Chiesi. Cette initiative permettra à la population tanzanienne d’accéder, à un prix abordable, à un médicament de haute qualité destiné au traitement de l’apnée primaire chez les nouveau-nés prématurés, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité néonatale. Ce résultat constitue un excellent exemple de coopération concrète entre l’Italie et la Tanzanie dans le secteur pharmaceutique, grâce à l’implication du secteur privé et de la société civile.