Italia-Africa: al via il programma di internazionalizzazione agroalimentare

AGI - Ha preso il via in Africa Occidentale il programma di internazionalizzazione di Bevertech e Ipack Ima, che ha riunito in Italia, il 18 e 19 febbraio, una delegazione di buyer e operatori selezionati provenienti da Ghana, Nigeria, Senegal, Costa d'Avorio e Guinea. Hanno incontrato oltre 40 aziende italiane specializzate in tecnologie di packaging e di trasformazione alimentare per i settori delle bevande e dei cereali. Organizzato in collaborazione con UCIMA e ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), il programma è iniziato con una giornata dedicata al networking e agli incontri B2B, tenutasi presso il Phi Canalgrande Hotel di Modena. A questa sono seguite visite aziendali focalizzate su due aree principali: bevande e prodotti cerealicoli.
"Si tratta del primo evento preparatorio per Bevertech", spiega Simone Castelli, Amministratore Delegato di Ipack Ima, che, in collaborazione con il Simei di Unione Italiana Vini (Fiera Milano, 17-20 novembre 2026), organizza la prima edizione di questa nuova fiera dedicata alle soluzioni tecnologiche per la produzione, il confezionamento e la distribuzione di alimenti e bevande. "Questa fiera vuole essere non solo una vetrina internazionale per le soluzioni tecnologiche italiane, un'eccellenza indiscussa nella produzione, nella lavorazione e nei materiali per il packaging, ma anche una piattaforma specializzata che favorisca scambi e confronti in un'ottica di innovazione. In quest'ottica", prosegue Castelli, "riteniamo strategico supportare e favorire i rapporti con operatori qualificati provenienti da regioni strategiche come l'Africa Occidentale, dove la domanda di soluzioni di lavorazione e confezionamento è in rapida evoluzione".
La regione africana selezionata è caratterizzata da una rapida crescita demografica e urbana, accompagnata dallo sviluppo della grande distribuzione e della produzione agricola (un aumento del 70% dei terreni coltivati tra il 2010 e il 2022). Secondo le stime dell'OCSE, la domanda alimentare regionale dovrebbe raggiungere i 480 miliardi di dollari entro il 2030.
La serie di visite in fabbrica, che ha coinvolto aziende come Robopac, Galdi e Frau Group per alimenti e bevande liquidi, nonché Cepi, ICA e Axor per i prodotti cerealicoli, conclude la prima fase del programma di promozione e internazionalizzazione. Questo programma mira a fidelizzare operatori esteri qualificati in preparazione delle fiere SIMEI e Bevertech. Il programma sarà poi trasferito a IPACK-IMA, che si terrà dal 29 maggio al 1° giugno 2028 presso Fiera Milano.
Bevertech è la nuova fiera interamente dedicata alle tecnologie di produzione, confezionamento e distribuzione di alimenti e bevande, un settore che, secondo i dati di IPACK-IMA Monitor, dovrebbe raggiungere i 16,9 miliardi di euro nei prossimi tre anni (rispetto ai 13,9 miliardi di euro del 2023). In programma dal 17 al 20 novembre 2026 a Fiera Milano, in concomitanza con Simei, Bevertech nasce dalla sinergia tra UIV e Ipack-IMA e punta a diventare un polo intersettoriale strategico per la presentazione e la promozione dell'innovazione tecnologica Made in Italy, all'interno di un ecosistema che integra automazione, packaging, tracciabilità e soluzioni sostenibili per un mercato in rapida evoluzione.