Italie-Afrique: lancement du programme d'internationalisation agroalimentaire

AGI - Le programme d'internationalisation Bevertech et Ipack Ima a débuté en Afrique de l'Ouest, réunissant en Italie les 18 et 19 février une délégation d'acheteurs et d'opérateurs sélectionnés du Ghana, du Nigéria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de Guinée. Ils ont rencontré plus de 40 entreprises italiennes spécialisées dans les technologies d'emballage et de transformation alimentaire pour les secteurs des boissons et des produits céréaliers. Organisé en collaboration avec l'UCIMA et l'ITA (Agence italienne pour le commerce extérieur), ce programme comprenait une première journée consacrée au réseautage et aux rencontres B2B, qui s'est tenue avant-hier à l'hôtel Phi Canalgrande de Modène. La journée a été suivie d'une visite d'entreprises du secteur, organisée autour de deux thématiques: les boissons et les produits céréaliers.
"Il s'agit du premier événement préparatoire à Bevertech", explique Simone Castelli, PDG d'Ipack Ima, qui, en collaboration avec les Simei de l'Unione Italiana Vini (Fiera Milano, du 17 au 20 novembre 2026), organise la première édition de ce nouveau salon dédié aux solutions technologiques pour la production, le conditionnement et la distribution de produits alimentaires et de boissons liquides. "Ce salon se veut non seulement une vitrine internationale pour les solutions technologiques italiennes – une excellence incontestable dans la production d'emballages, les procédés de transformation et les matériaux – mais aussi une plateforme spécialisée favorisant les échanges et les discussions dans un esprit d'innovation. Dans cette optique", poursuit M. Castelli, "nous estimons qu'il est stratégique de soutenir et d'encourager les relations avec des acteurs qualifiés issus de régions stratégiques telles que l'Afrique de l'Ouest, où la demande en solutions de transformation et de conditionnement évolue rapidement".
La région africaine sélectionnée se caractérise par une croissance démographique et urbaine rapide, accompagnée du développement du commerce de détail à grande échelle et de la production agricole (une augmentation de 70 % des surfaces cultivées entre 2010 et 2022). La demande alimentaire régionale devrait atteindre 480 milliards de dollars américains d'ici 2030, selon les estimations de l'OCDE.
La série de visites d'usines, qui a impliqué des entreprises telles que Robopac, Galdi et Frau Group pour les produits alimentaires liquides et les boissons, ainsi que Cepi, ICA et Axor pour les produits céréaliers, conclut la première phase du programme de promotion et d'internationalisation. Ce programme vise à fidéliser des opérateurs étrangers qualifiés en vue des salons SIMEI et Bevertech. Il sera ensuite transféré à IPACK-IMA, qui se tiendra du 29 mai au 1er juin 2028 à la Fiera Milano.
Bevertech est le nouveau salon entièrement dédié aux technologies de production, de conditionnement et de distribution des produits alimentaires et des boissons liquides, un secteur qui, selon les données d'IPACK-IMA Monitor, devrait atteindre 16,9 milliards d'euros au cours des trois prochaines années (contre 13,9 milliards d'euros en 2023). Prévu du 17 au 20 novembre 2026 à la Fiera Milano, en parallèle de Simei, Bevertech est le fruit de la synergie entre UIV et Ipack Ima. Il ambitionne de devenir un pôle stratégique intersectoriel pour valoriser et promouvoir l'innovation technologique "Made in Italy" au sein d'un écosystème intégrant automatisation, conditionnement, traçabilité et solutions durables pour un marché en pleine mutation.