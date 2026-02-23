Capo Verde Business Forum a Milano: l'Italia 'partner importante' nel turismo e nel settore immobiliare

AGI - L'Italia svolge un ruolo importante nei settori turistico e immobiliare di Capo Verde, motivo per cui gli investitori italiani sono incoraggiati a rafforzare la loro presenza sull'isola. Eurico Monteiro, Ministro per la Promozione degli Investimenti e lo Sviluppo delle Imprese di Capo Verde, ha condiviso le sue riflessioni con l'agenzia di stampa Nova in occasione del Forum Imprenditoriale Capo Verde-Italia tenutosi a Milano il 20 febbraio. L'Italia è stata uno dei primi Paesi a investire nel turismo: "Siamo a Milano per rendere omaggio all'Italia e per invitare i suoi investitori a rafforzare la loro presenza a Capo Verde", ha dichiarato Monteiro. Il ministro capoverdiano ha affermato che "la disoccupazione sta diminuendo e l'economia sta crescendo", sottolineando che "abbiamo recentemente ricevuto un rating positivo da Standard & Poor's, che colloca Capo Verde al vertice del suo sistema di rating creditizio e riconosce la trasformazione strutturale del Paese". "Oggi stiamo assistendo a un livello di investimenti molto elevato e l'Italia è stata un partner importante in questo processo, in particolare nel turismo e nel settore immobiliare", ha continuato Monteiro, che ha osservato che gli investimenti italiani sono leggermente diminuiti negli ultimi anni, così come il numero di turisti. "Siamo qui in Italia perché vogliamo che il Paese riacquisti la sua posizione di leader tra le nazioni che investono a Capo Verde", ha aggiunto.
"Tra pochi giorni lanceremo il portale unico per i servizi digitali statali", ha affermato il ministro, spiegando che lo sviluppo economico e l'attrazione di investimenti esteri "sono fondamentali" per Capo Verde. "Se disponiamo di un'infrastruttura tecnologica in grado di offrire soluzioni più efficienti agli imprenditori, stimolare l'attività economica e, soprattutto, migliorare il nostro ambiente operativo riducendo quelli che chiamiamo "costi contestuali" – burocrazia, ritardi e vincoli amministrativi – allora potremo fare un vero balzo in avanti". Tornando al portale unico, Monteiro ha specificato che sarà integrato anche il portale degli investimenti: uno strumento che permetterà agli investitori di comunicare con Capo Verde, presentare progetti, richiedere permessi e interagire simultaneamente con più stakeholder, il tutto ricevendo risposte rapide. "Sarà possibile svolgere attività da remoto: firmare contratti, effettuare registrazioni e utilizzare un sistema di autenticazione sicuro, anche se un investitore si trova in Italia, un altro in Germania e un terzo a Capo Verde", ha affermato Monteiro, che auspica che Capo Verde possa "essere un motore per le aziende private e diventare un polo digitale nel nostro continente africano".
Dal punto di vista tecnologico, Capo Verde attende a stretto giro l'arrivo del 5G. Carlos Monteiro, Presidente del Consiglio di Amministrazione del TechPark CV (Parco Tecnologico di Capo Verde), ha sottolineato che la rete sarà implementata entro i prossimi due mesi. "Abbiamo avviato il processo", ha affermato, sottolineando che il Paese beneficia già di una copertura mobile pressoché completa, dal 3G al 4G. Il Presidente del TechPark ha inoltre affermato che l'Italia è "un partner importante di Capo Verde nel settore turistico, che rappresenta il 25% del nostro PIL", sottolineando la volontà del Paese di sviluppare un secondo importante pilastro economico, oltre al turismo, puntando fortemente sulla tecnologia digitale. "Per questo stiamo investendo nel Parco Tecnologico di Capo Verde, un progetto da 50 milioni di euro strutturato attorno a due hub: uno nella capitale, Praia, e l'altro a São Vicente", ha concluso.