Cap-Vert Business Forum à Milan, l'Italie 'partenaire majeur' dans le tourisme et l'immobilier

AGI - L'Italie joue au Cap-Vert un rôle majeur dans les secteurs touristique et immobilier, c'est pourquoi les investisseurs italiens sont invités à renforcer leur présence sur l'île. Eurico Monteiro, ministre de la Promotion des investissements et du Développement des entreprises du Cap-Vert, a confié ses réflexions à l'agence Nova lors du Forum d’affaires Cap-Vert-Italie qui s'est déroulé à Milan le 20 février. L’Italie a été l’un des premiers pays à investir dans le tourisme: "Nous sommes à Milan pour lui rendre hommage et pour inviter ses investisseurs à renforcer leur présence au Cap-Vert", a déclaré Monteiro. Le ministre cap-verdien a assuré que "le chômage recule et l’économie est en croissance", soulignant que "nous avons récemment reçu une notation positive de Standard & Poor’s, qui place le Cap-Vert au sommet de sa crédibilité et reconnaît la transformation structurelle du pays". "Aujourd’hui, nous constatons un taux d’investissement très important et L’Italie a été un partenaire majeur dans ce processus, notamment dans le tourisme et l’immobilier", a poursuivi Monteiro, pour qui ces dernières années, les investissements italiens ont légèrement diminué, tout comme le nombre de touristes. "Nous sommes ici en Italie car nous souhaitons que le pays retrouve sa place de leader parmi les nations investissant au Cap-Vert", a-t-il ajouté.
"Dans quelques jours, nous lancerons le portail unique des services numériques de l’État", a raconté le ministre, expliquant que le développement économique et l’attraction des investissements étrangers "sont primordiaux" pour le Cap-Vert. "Si nous disposons d’une infrastructure technologique capable d’offrir des solutions plus efficaces aux entrepreneurs, de stimuler l’activité économique et, surtout, d’améliorer notre environnement opérationnel en réduisant ce que nous appelons les "coûts liés au contexte" – bureaucratie, lenteur et contraintes administratives –, alors nous pourrons réaliser un véritable bond en avant". Revenant sur le portail unique, Monteiro a précisé que le portail d’investissement y sera également intégré: un outil permettant aux investisseurs de communiquer avec le Cap-Vert, de présenter des projets, de solliciter des autorisations et d’interagir simultanément avec de multiples parties prenantes, tout en obtenant des réponses rapides. "Il sera possible de mener des activités à distance: signer des contrats, effectuer des enregistrements et utiliser un système d’authentification sécurisé, même si un investisseur se trouve en Italie, un autre en Allemagne et un troisième au Cap-Vert", a dit Monteiro, qui souhaite que Cap-Vert puisse "être un moteur pour les entreprises privées et devenir un pôle numérique sur notre continent africain".
D'un point de vue technologie, le Cap-Vert attend l'arrivée à venir de la 5G. Le président du conseil d’administration de TechPark CV (Parc technologique du Cap-Vert), Carlos Monteiro, a souligné que le réseau sera déployé dans le deux prochains mois. "Nous avons lancé le processus", a-t-il dit, rappelant que le pays bénéficie déjà d’une couverture mobile quasi complète, de la 3G à la 4G. Le président de TechPark a également affirmé que l’Italie est "un partenaire majeur du Cap-Vert dans le secteur du tourisme, qui représente 25 % de notre PIB", insistant sur la volonté du pays de développer un second pilier économique majeur, en plus du tourisme, en misant fortement sur le numérique. "C’est pourquoi nous investissons dans le Parc technologique du Cap-Vert, un projet de 50 millions d’euros structuré autour de deux pôles: l’un dans la capitale, Praia, et l’autre à São Vicente", a-t-il conclu.