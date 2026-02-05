Zimbabwe: l'ambasciatore Giacalone visita gli stabilimenti RED Graniti

AGI - L'Ambasciatore d'Italia in Zimbabwe, Giuseppe Giacalone, ha visitato gli stabilimenti RED Graniti di Harare. Sotto la guida di Renato Carrozzo, RED Graniti è presente in Zimbabwe da oltre 15 anni attraverso la sua controllata Southern Graniti, nel settore della pietra naturale. L'azienda dispone di un'organizzazione industriale strutturata, focalizzata sull'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione del granito, sia per il mercato internazionale che per quello locale. Attualmente gestisce tre cave di granito nella regione di Mutoko, nel rispetto di tutte le normative locali, degli standard di sicurezza e delle linee guida ambientali applicabili.
RED Graniti possiede anche uno stabilimento di lavorazione a Chitungwiza, specializzato nella trasformazione di blocchi di granito in lastre. Secondo un comunicato stampa, l'Ambasciatore d'Italia ha sottolineato l'importanza delle attività del gruppo in Zimbabwe, dove la produzione è orientata all'esportazione e in parte destinata anche al mercato locale, contribuendo così allo sviluppo dell'industria lapidea nazionale. RED Graniti, ha proseguito Giacalone, rappresenta una presenza stabile e preziosa in Zimbabwe, impiegando personale locale qualificato e contribuendo alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico locale. L'Ambasciatore Giacalone ha concluso sottolineando che l'Italia sostiene pienamente le aziende che operano in Zimbabwe, riconosciuto esempio di eccellenza, e si impegna a stimolare gli investimenti, la trasparenza e il consolidamento delle attività industriali.
RED Graniti, leader nell'estrazione di blocchi dalle proprie cave, opera da oltre cinquant'anni nelle principali aree estrattive mondiali. L'azienda offre un'ampia gamma di semilavorati, alcuni dei quali provengono da moderni impianti di lavorazione situati in prossimità dei siti produttivi. La rete distributiva di RED Graniti è presente in tutti i principali paesi consumatori di pietra di lusso. La sua gamma di prodotti copre la maggior parte dei materiali, dai blocchi alle lastre, attualmente disponibili sui mercati internazionali.
Oltre all'Italia, con sedi a Massa e Verona, il Gruppo è strutturato in nove società commerciali dislocate in tutto il mondo: Spagna, Francia, Polonia, India, Brasile, Stati Uniti, Sudafrica, Cina e Svizzera. Red Graniti possiede cave in Sudafrica, Namibia, Zimbabwe, Madagascar, Brasile, Stati Uniti e Finlandia. La maggior parte del materiale estratto dalle proprie cave viene trasportata nei giacimenti di Massa e Verona (Italia), Vigo (Portogallo), Stettino (Polonia), Anversa (Belgio), Fiume (Croazia) e Vitoria (Brasile). Una parte della produzione viene venduta direttamente presso i siti produttivi.
