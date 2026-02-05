Zimbabwe: visite de l'ambassadeur Giacalone aux usines de RED Graniti

AGI - L'ambassadeur d'Italie au Zimbabwe, Giuseppe Giacalone, a visité les usines de RED Graniti à Harare. Sous la direction de Renato Carrozzo, RED Graniti est présente au Zimbabwe depuis plus de 15 ans, via sa filiale Southern Graniti, dans le secteur de la pierre naturelle. L'entreprise dispose d'une organisation industrielle structurée, axée sur l'extraction, la transformation et la commercialisation du granit pour les marchés internationaux et locaux. Elle exploite actuellement trois carrières de granit dans la région de Mutoko, dans le respect des réglementations locales, des normes de sécurité et des directives environnementales en vigueur.
RED Graniti possède également une usine de transformation à Chitungwiza, spécialisée dans la transformation des blocs de granit en dalles. Selon un communiqué, l'ambassadeur italien a souligné l'importance des activités du groupe au Zimbabwe, dont la production est orientée vers l'exportation, tout en étant en partie destinée au marché local, contribuant ainsi au développement du secteur national de la pierre. RED Graniti, a poursuivi M. Giacalone, représente une présence stable et précieuse au Zimbabwe, employant du personnel local qualifié et contribuant à la création d'emplois et au développement économique local. L'ambassadeur Giacalone a conclu en soulignant que l'Italie soutient pleinement les entreprises opérant au Zimbabwe, un exemple reconnu d'excellence, et œuvre pour stimuler l'investissement, la transparence et la consolidation des activités industrielles.
RED Graniti, leader dans l'extraction de blocs à partir de ses propres carrières, opère depuis plus de cinquante ans dans les principaux bassins d'extraction de pierre au monde. L'entreprise propose une gamme étendue de produits semi-finis, dont certains proviennent d'usines de transformation modernes situées à proximité des sites de production. Le réseau de distribution de RED Graniti est présent dans tous les principaux pays consommateurs de pierre de luxe. Son offre couvre la plupart des matériaux – des blocs aux dalles – actuellement disponibles sur les marchés internationaux.
Outre l'Italie, avec des bureaux à Massa et à Vérone, le Groupe est structuré en neuf sociétés commerciales implantées dans le monde entier : Espagne, France, Pologne, Inde, Brésil, États-Unis, Afrique du Sud, Chine et Suisse. Red Graniti possède des carrières en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, à Madagascar, au Brésil, aux États-Unis et en Finlande. La majeure partie des matériaux extraits de ses propres carrières est acheminée vers les gisements de Massa et Vérone (Italie), Vigo (Portugal), Szczecin (Pologne), Anvers (Belgique), Rijeka (Croatie) et Vitoria (Brésil). Une partie de la production est vendue directement sur les sites de production.