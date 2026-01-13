Nella Repubblica del Congo, grazie all'Italia, è stata creata un'unità di terapia intensiva presso l'ospedale di Makelekelé.

AGI - A Brazzaville, l'ospedale di Makelekelé ha inaugurato un reparto di terapia intensiva. Situato nel primo distretto, il più popoloso della capitale congolese, il nuovo reparto è stato inaugurato il 9 gennaio alla presenza di una delegazione italiana guidata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, e dal Ministro congolese della Cooperazione Internazionale, nonché figlio del presidente, Denis Christel Sassou-Nguesso.
"Questo reparto è stato creato grazie alla cooperazione italiana, in particolare attraverso la fornitura di attrezzature: letti, ventilatori, monitor. Tutto il necessario per la terapia intensiva", ha spiegato Régis Karym Ntsila, direttore dell'ospedale. "Oggi abbiamo implementato questo progetto. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo il governo congolese e i nostri partner italiani per aver permesso a Makelekelé di dotarsi di un reparto di terapia intensiva", ha aggiunto. Finora, la maggior parte dei pazienti che necessitavano di terapia intensiva in questo quartiere a sud di Brazzaville, il più popoloso della capitale, veniva trasferita all'Ospedale Universitario, situato a pochi chilometri di distanza.
Il Ministro della Cooperazione Internazionale congolese, Denis Christel Sassou-Nguesso, ha sottolineato che questi risultati rientrano nell'accordo di cooperazione sanitaria firmato nel novembre 2024 tra Congo e Italia, nell'ambito del Piano Mattei, lanciato in occasione del Vertice Italia-Africa del 2024. "Questo accordo prevede un prestito agevolato di 236 milioni di euro in cinque anni, a tasso zero, con un periodo di preammortamento di dieci anni e un termine di rimborso di 18 anni. Presentato in questo modo, si tratta praticamente di una sovvenzione", ha sottolineato. Il Ministro della Salute italiano, da parte sua, ha ribadito l'impegno di entrambi i Paesi nell'attuazione del progetto e nell'esplorazione di nuove iniziative, come quelle osservate negli ospedali visitati. "Siamo pronti a esaminare i progetti presentati dal Congo per implementarli in un quadro più integrato. L'Italia è pienamente impegnata in questa cooperazione e sta attualmente lavorando allo sviluppo della telemedicina", ha dichiarato. Durante la sua permanenza nella capitale congolese, la delegazione italiana ha visitato anche l'Ospedale Materno-Infantile Blanche Gomes, un'altra struttura attrezzata e ristrutturata grazie alla cooperazione italiana.