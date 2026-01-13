En République du Congo, une unité de soins intensifs à l'hôpital Makelekelé grâce à l'Italie

AGI - A Brazaville, l'hôpital Makelekelé s'est doté d'une unité de soins intensifs. Situé dans le premier arrondissement, le plus peuplé de la capitale congolaise, le nouveau service a été inauguré le 9 janvier en présence d'une délégation italienne conduite par le ministre de la Santé, Orazio Schillaci, le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, et le ministre congolais de la Coopération internationale - ainsi que fils du président - Denis Christel Sassou-Nguesso.
"Cette unité a été créée grâce à la coopération italienne, notamment grâce à la fourniture d'équipements : lits, respirateurs, moniteurs. Tout le nécessaire pour les soins intensifs", a expliqué Régis Karym Ntsila, directeur de l'hôpital. "Aujourd'hui, nous avons mis en œuvre ce projet. Nous sommes très satisfaits et remercions le gouvernement congolais et nos partenaires italiens d'avoir permis à Makelekelé de disposer d'une unité de soins intensifs", a-t-il ajouté. Jusqu'à présent, la plupart des patients nécessitant des soins intensifs dans ce quartier du sud de Brazzaville, le plus peuplé de la capitale, étaient transférés au CHU, situé à quelques kilomètres.
Le ministre congolais de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou-Nguesso, a souligné que ces résultats s'inscrivent dans le cadre de l'accord de coopération sanitaire signé en novembre 2024 entre le Congo et l'Italie, au titre du Plan Mattei, lancé lors du Sommet Italie-Afrique de 2024. "Cet accord prévoit un prêt subventionné de 236 millions d'euros sur cinq ans, à taux zéro, avec un différé de remboursement de dix ans et un étalement sur 18 ans. Présenté ainsi, il s'agit pratiquement d'une subvention", a-t-il insisté. Le ministre italien de la Santé, quant à lui, a réaffirmé l'engagement des deux pays dans la mise en œuvre du projet et l'exploration de nouvelles initiatives, à l'instar de celles observées dans les hôpitaux visités. "Nous sommes prêts à examiner les projets présentés par le Congo afin de les mettre en œuvre dans un cadre plus intégré. L’Italie est pleinement engagée dans cette coopération et travaille actuellement au développement de la télémédecine", a-t-il affirmé. Lors de son séjour dans la capitale congolaise, la délégation italienne a également visité l’hôpital Blanche Gomes Mère-Enfant, un autre établissement équipé et rénové grâce à la coopération italienne.