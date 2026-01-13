Il Gruppo Generali e l'UNIDO collaborano per una produzione sostenibile di caffè in Africa.

AGI - Il gruppo assicurativo Generali e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) hanno firmato ieri una dichiarazione congiunta nell'ambito del programma ACT (Strengthening Climate Resilience and Transforming African Coffee) per promuovere la produzione sostenibile di caffè in Africa. Questa collaborazione mira a rafforzare le partnership internazionali e la cooperazione tecnica per migliorare le condizioni socio-economiche, aumentare la resilienza climatica e sostenere la creazione di valore locale nelle principali comunità produttrici di caffè.
Supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano nell'ambito dell'iniziativa EU Global Gateway e delle priorità del Piano Mattei italiano, il programma ACT è guidato dall'UNIDO in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO), l'Organizzazione Interafricana del Caffè (IACO) e partner del settore privato. L'iniziativa si concentra inizialmente su Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda e Malawi ed è strutturata attorno a cinque pilastri: creazione di valore, clima, conformità, ricerca e inclusione sociale, con soluzioni finanziarie che costituiscono un fattore trasversale chiave.
"Grazie al programma ACT dell'UNIDO, stiamo costruendo filiere agricole resilienti e sostenibili che creano posti di lavoro inclusivi, valorizzano i prodotti locali e proteggono il nostro pianeta", ha affermato Andrea De Marco, Program Manager e Partnerships Advisor dell'UNIDO. De Marco ha aggiunto che la partnership con Generali "illustra perfettamente come attori pubblici e privati possano unire le forze per realizzare questa trasformazione: insieme, puntiamo a rafforzare i mezzi di sussistenza dei coltivatori di caffè in Africa, migliorare la resilienza climatica e promuovere un commercio globale equo e sostenibile di prodotti agricoli".
Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer di Generali, ha sottolineato che il crescente impatto del cambiamento climatico sulla produzione agricola globale, in particolare sul caffè, "è innegabile". "In questo contesto, l'assicurazione svolge un ruolo cruciale nel rafforzare la resilienza climatica, in particolare nelle economie in via di sviluppo, che sono le più vulnerabili agli impatti climatici. Affrontare questa sfida globale richiede uno sforzo collettivo", ha affermato, aggiungendo che Generali è impegnata a promuovere soluzioni "come l'assicurazione parametrica", uno strumento che rafforza la resilienza e lo sviluppo sostenibile della produzione di caffè in Africa.
I partner concentreranno la loro collaborazione su tre aree chiave: promuovere partnership multi-stakeholder e cooperazione pubblico-privato per mobilitare risorse e condividere conoscenze per una crescita inclusiva; condurre studi congiunti incentrati sull'assicurazione parametrica per il settore del caffè in Africa; e promuovere il dialogo e la misurazione dell'impatto tra attori pubblici e privati, in particolare fornendo strumenti pratici per la valutazione dei risultati sociali e ambientali. Nell'ambito di questa iniziativa, l'UNIDO sta guidando il programma in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO), l'Organizzazione Interafricana del Caffè (IACO) e partner del settore privato. Generali, avvalendosi delle competenze e delle capacità di Generali Global Corporate & Commercial, il suo centro di eccellenza nell'assicurazione parametrica, supporta il progetto in qualità di consulente tecnico.