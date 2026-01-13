Le groupe Generali et l'Onudi collaborent pour une production de café durable en Afrique

AGI - Le groupe d'assurance Generali et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont signé hier une déclaration conjointe dans le cadre du programme ACT (Renforcement de la résilience climatique et de la transformation du café africain) afin de promouvoir une production de café durable en Afrique. Cette collaboration vise à renforcer les partenariats internationaux et la coopération technique afin d'améliorer les conditions socio-économiques, d'accroître la résilience climatique et de soutenir la création de valeur locale dans les principales communautés productrices de café.
Soutenu par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le cadre de l'initiative EU Global Gateway et des priorités du Plan Mattei italien, le programme ACT est piloté par l'ONUDI en collaboration avec l'Organisation internationale du café (OIC), l'Organisation interafricaine du café (IACO) et des partenaires du secteur privé. L'initiative se concentre initialement sur l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Malawi, et s'articule autour de cinq axes: création de valeur, climat, conformité, recherche et inclusion sociale, les solutions financières constituant un facteur transversal essentiel.
"Grâce au programme ACT de l'ONUDI, nous mettons en place des chaînes de valeur agricoles résilientes et durables qui créent des emplois inclusifs, valorisent les produits locaux et protègent notre planète", a souligné Andrea De Marco, responsable de programme et conseiller en partenariats à l'ONUDI. Pour De Marco, le partenariat avec Generali "illustre parfaitement comment les acteurs publics et privés peuvent unir leurs forces pour concrétiser cette transformation: ensemble, nous visons à renforcer les moyens de subsistance des producteurs de café en Afrique, à améliorer la résilience climatique et à promouvoir un commerce mondial équitable et durable des produits agricoles".
Lucia Silva, directrice du Développement durable du Groupe Generali, a souligné que l’impact croissant du changement climatique sur la production agricole mondiale, notamment celle du café, "est indéniable". "Dans ce contexte, l’assurance joue un rôle crucial dans le renforcement de la résilience climatique, en particulier dans les économies en développement, les plus vulnérables aux impacts climatiques. Relever ce défi mondial exige un effort collectif", a-t-elle affirmé, assurant que Generali est engagée dans la promotion de solutions "telles que l’assurance paramétrique", un outil qui renforce la résilience et le développement durable de la production de café en Afrique.
Les partenaires axeront leur collaboration sur trois domaines clés: promouvoir les partenariats multipartites et la coopération public-privé pour mobiliser des ressources et partager les connaissances en faveur d’une croissance inclusive; mener des études conjointes axées sur l’assurance paramétrique pour la filière café en Afrique; favoriser le dialogue et la mesure d’impact entre les acteurs publics et privés, notamment par la mise à disposition d’outils pratiques d’évaluation des résultats sociaux et environnementaux. Dans le cadre de cette initiative, l’ONUDI pilote le programme en partenariat avec l’Organisation internationale du café (OIC), l’Organisation interafricaine du café (IACO) et des partenaires du secteur privé. Generali, s’appuyant sur l’expertise et les capacités de Generali Global Corporate & Commercial, son centre d’excellence en assurance paramétrique, apporte son soutien au projet en tant que conseiller technique.