Repubblica del Congo: il progetto Area sostiene le comunità locali di Malolo II

AGI - Il Ciheam Bari ha lanciato un'iniziativa a sostegno dello sviluppo delle comunità locali nella Repubblica del Congo, concentrandosi sul miglioramento delle infrastrutture di base nelle aree rurali. Questa iniziativa fa parte del progetto Area, dedicato al rafforzamento degli ecosistemi agroalimentari del Paese, in collaborazione con il settore privato italiano e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Datato 7 gennaio 2026, il progetto mira a identificare e mobilitare fornitori locali per la costruzione e la riabilitazione di infrastrutture essenziali a beneficio degli abitanti del villaggio di Malolo II. Quest'area rurale si trova ad affrontare significative sfide strutturali, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, due pilastri fondamentali dello sviluppo umano e sociale.
L'approccio del Ciheam Bari si basa sulla valorizzazione delle capacità locali. Dando priorità all'utilizzo di aziende e fornitori congolesi, il progetto mira non solo a migliorare le infrastrutture esistenti, ma anche a stimolare l'economia locale, rafforzare il tessuto imprenditoriale e promuovere la creazione di posti di lavoro a livello comunitario. Questo approccio contribuisce alla titolarità a lungo termine delle azioni intraprese dai beneficiari diretti.
Gli interventi previsti si articolano attorno a due componenti prioritarie. La prima riguarda la ristrutturazione e la costruzione di infrastrutture per il complesso scolastico del villaggio, in particolare per la scuola primaria. L'obiettivo è fornire ai bambini di Malolo II un ambiente di apprendimento più sicuro, funzionale e adeguato, condizione essenziale per migliorare la qualità dell'istruzione e contrastare l'abbandono scolastico nelle aree rurali.
La seconda componente si concentra sulla ristrutturazione e la costruzione di infrastrutture per il centro sanitario integrato del villaggio. Questa componente sanitaria mira a rafforzare l'accesso all'assistenza sanitaria di base per le popolazioni locali, che spesso si trovano ad affrontare strutture inadeguate o fatiscenti. Il miglioramento del centro sanitario dovrebbe consentire una migliore assistenza ai pazienti, rafforzare gli sforzi di prevenzione e contribuire al miglioramento complessivo delle condizioni sanitarie nell'area.
Oltre a questi risultati concreti, il progetto Area si inserisce in una visione più ampia di sviluppo rurale integrato. Rafforzando simultaneamente le infrastrutture sociali e gli ecosistemi agroalimentari, l'iniziativa mira a promuovere una crescita inclusiva, migliorare la sicurezza alimentare e aumentare la resilienza della comunità alle vulnerabilità economiche e ambientali.
Con questo progetto, il Ciheam Bari riafferma il suo impegno come attore italiano di cooperazione internazionale, sostenendo azioni basate sul partenariato, sul trasferimento di competenze e sulla valorizzazione delle risorse locali. L'iniziativa esemplifica un approccio di sviluppo sostenibile incentrato sui reali bisogni della popolazione e sul rafforzamento delle capacità a lungo termine delle aree rurali della Repubblica Democratica del Congo.