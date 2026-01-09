République du Congo : le projet Area soutien les communautés locales de Malolo II

AGI - Le Ciheam Bari a engagé une action en faveur du développement des communautés locales en République du Congo, en mettant l’accent sur l’amélioration des infrastructures de base dans les zones rurales. L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet Area, dédié au renforcement des écosystèmes agroalimentaires du pays en partenariat avec le secteur privé italien, avec le soutien du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Datée du 7 janvier 2026, l’action vise à identifier et mobiliser des fournisseurs locaux pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures essentielles au bénéfice des populations du village de Malolo II. Ce territoire rural fait face à des défis structurels importants, notamment en matière d’accès à l’éducation et aux soins de santé, deux piliers fondamentaux du développement humain et social.
L’approche adoptée par le Ciheam Bari repose sur la valorisation des capacités locales. En privilégiant le recours à des entreprises et fournisseurs congolais, le projet entend non seulement améliorer les infrastructures existantes, mais aussi stimuler l’économie locale, renforcer le tissu entrepreneurial et favoriser la création d’emplois au niveau communautaire. Cette démarche contribue à une appropriation durable des actions menées par les bénéficiaires directs.
Les interventions prévues sont structurées autour de deux volets prioritaires. Le premier concerne la réhabilitation et la construction des infrastructures du complexe scolaire du village, en particulier l’école primaire. L’objectif est d’offrir aux enfants de Malolo II un environnement d’apprentissage plus sûr, fonctionnel et adapté, condition indispensable pour améliorer la qualité de l’enseignement et lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural.
Le second volet porte sur la réhabilitation et la construction des infrastructures du centre de santé intégré du village. Ce composant sanitaire vise à renforcer l’accès aux soins de santé de base pour les populations locales, souvent confrontées à des structures insuffisantes ou dégradées. L’amélioration du centre de santé doit permettre une meilleure prise en charge des patients, renforcer la prévention et contribuer à l’amélioration globale des conditions sanitaires dans la zone.
Au-delà de ces réalisations concrètes, le projet Area s’inscrit dans une vision plus large de développement rural intégré. En renforçant simultanément les infrastructures sociales et les écosystèmes agroalimentaires, l’initiative entend favoriser une croissance inclusive, améliorer la sécurité alimentaire et accroître la résilience des communautés face aux vulnérabilités économiques et environnementales.
À travers ce projet, le Ciheam Bari confirme son engagement en tant qu’acteur de la coopération internationale italienne, en soutenant des actions fondées sur le partenariat, le transfert de compétences et la valorisation des ressources locales. L’initiative illustre une approche de développement durable centrée sur les besoins réels des populations et sur le renforcement à long terme des capacités des territoires ruraux congolais.