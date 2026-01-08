In Senegal, una campagna digitale per smontare i preconcetti sull'occupazione giovaniles

AGI - Costruire un rapporto di fiducia tra giovani laureati e imprese senegalesi per smantellare i preconcetti sull'occupazione giovanile e mettere in luce una questione cruciale per il futuro del Paese. È questo il messaggio centrale della nuova campagna digitale dell'iniziativa FIT! Action PAIJEF (Progetto di Sostegno all'Integrazione Professionale di Giovani e Donne Formati). Lanciata in sei puntate in sei regioni del Senegal, è guidata dall'influencer senegalese Cheikh Moustapha. La campagna nasce dalla constatazione che non è la mancanza di competenze a frenare i giovani, ma piuttosto la difficoltà di accedere a un primo impiego formale, che permetta loro di valorizzare le proprie competenze e di diventare agenti di sviluppo. Più che una semplice testimonianza, questa campagna mira a favorire gli scambi tra giovani, imprese e comunità, al fine di creare un dialogo aperto e costruttivo. Solo attraverso questo rapporto di fiducia sarà possibile trasformare un primo impiego in un'opportunità di crescita condivisa, in grado di generare sviluppo economico e sociale.
La campagna si basa sui risultati concreti del progetto FIT! L'iniziativa PAIJEF Action, che tra settembre 2024 e giugno 2025 ha facilitato l'inserimento professionale di 951 giovani laureati (519 donne e 432 uomini), tra cui 12 giovani con disabilità, attraverso 528 tirocini in 345 aziende nelle 14 regioni del Senegal. Il progetto ha permesso a 423 giovani di essere assunti o di ottenere contratti a tempo determinato.
La prima fase del progetto FIT! PAIJEF si è svolta da settembre 2024 a giugno 2025, per un periodo di 10 mesi. E' stata incentrata su settori strategici come l'agroalimentare, il turismo, l'ospitalità, il commercio e i servizi, creando opportunità di tirocinio per una varietà di profili, dai tecnici agroalimentari ai grafici, passando per specialisti IT e assistenti di direzione, in particolare in preparazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. L'iniziativa, guidata dal ministero del Lavoro e della Formazione Professionale e Tecnica (MEFPT) e cofinanziata dall'Unione Europea e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), mira a promuovere l'occupazione formale, collocare 3.000 giovani e sostenere 750 imprese locali entro il 2026. La presenza di giovani tirocinanti e manager delle aziende ospitanti ha contribuito a promuovere e diffondere i risultati dell'iniziativa, frutto di una proficua collaborazione tra l'MEFPT e l'ecosistema locale di attori coinvolti nell'inserimento professionale.