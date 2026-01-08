Au Sénégal une campagne digitale pour déconstruire les idées reçues sur l'emploi des jeunes

AGI - Instaurer une relation de confiance entre les jeunes diplômés et les entreprises sénégalaises, afin de déconstruire les idées reçues sur l'emploi des jeunes et de mettre en lumière un enjeu crucial pour l'avenir du pays: tel est le message central de la nouvelle campagne digitale de l'initiative FIT! Action PAIJEF (Projet d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formés). Lancée en six épisodes dans six régions du Sénégal, elle est menée par l'influenceur sénégalais Cheikh Moustapha. La campagne part du constat que ce n'est pas le manque de compétences qui freine les jeunes, mais plutôt la difficulté d'accès à un premier emploi formel, qui leur permettrait de valoriser leurs compétences et de devenir des acteurs du développement. Plus qu'un simple témoignage, cette campagne vise à susciter des échanges entre les jeunes, les entreprises et les communautés, afin de créer un dialogue ouvert et constructif. C'est uniquement grâce à cette relation de confiance qu'il sera possible de transformer un premier emploi en une opportunité de croissance partagée, capable de générer un développement économique et social.
La campagne s'appuie sur les résultats concrets de l'initiative FIT! PAIJEF Action, qui, entre septembre 2024 et juin 2025, a favorisé l'insertion professionnelle de 951 jeunes diplômés (519 femmes et 432 hommes), dont 12 jeunes en situation de handicap, grâce à 528 stages dans 345 entreprises réparties dans les 14 régions du Sénégal. Le projet a permis à 423 jeunes d'être embauchés ou de bénéficier d'un contrat à durée déterminée.
La première phase de l'action FIT! PAIJEF s'est déroulée de septembre 2024 à juin 2025, pendant 10 mois. Elle a ciblé des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, le tourisme, l'hôtellerie, le commerce et les services, en créant des opportunités de stage pour des profils variés, allant de technicien agroalimentaire à graphiste, en passant par informaticien et assistant de direction, notamment en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. L'initiative, menée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) et cofinancée par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), vise à favoriser l'emploi formel, à placer 3 000 jeunes et à soutenir 750 entreprises locales d'ici 2026.
La présence des jeunes stagiaires et des responsables des entreprises d'accueil a contribué à promouvoir et à diffuser les résultats de l'initiative, fruit d'une collaboration fructueuse entre le MEFPT et l'écosystème des acteurs de l'insertion professionnelle au niveau local.