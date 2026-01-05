Intesa Sanpaolo: IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo

AGI – Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, sta consolidando il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento in Medio Oriente. Il Medio Oriente è centrale nella strategia del gruppo. La banca ha aperto una filiale a Riyadh per rafforzare la propria presenza nella regione. Dal 2023, la divisione ha partecipato, insieme ad altre banche, a transazioni per un totale di oltre 60 miliardi di euro. In particolare, ha agito come Mandated Lead Arranger in operazioni di finanziamento per oltre 30 miliardi di euro e come Bookrunner in emissioni obbligazionarie per un totale di 30 miliardi di euro. Queste attività sono integrate da servizi di advisory e di copertura dei tassi di interesse.
La recente partnership strategica con il Ministero dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo del Green Innovation District e il ruolo catalizzatore nei progetti energetici e infrastrutturali della regione rafforzano la posizione di Intesa Sanpaolo come ponte tra Italia, Europa e Golfo. Mauro Micillo, Responsabile della divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Gli Emirati Arabi Uniti, e più in generale la regione del Medio Oriente, rappresentano un pilastro strategico del nostro percorso di crescita internazionale. La divisione IMI CIB è impegnata a supportare la trasformazione energetica e industriale della regione, mobilitando capitali e competenze per accelerare lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili. La nostra rete internazionale, unita alla capacità di strutturare transazioni complesse, ci consente di essere un partner di lungo termine per istituzioni, fondi sovrani e grandi aziende del Golfo".
Intesa Sanpaolo ha concluso numerosi accordi nella regione, in linea con il piano "Vision 2031" degli Emirati Arabi Uniti. La banca è un partner chiave per le istituzioni emiratine nella definizione di progetti di sostenibilità e innovazione. Nell'ottobre 2025, Intesa Sanpaolo ha annunciato il suo coinvolgimento come partner strategico del Ministero dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo del Green Innovation District presso Expo City Dubai. Il progetto mira a diventare un potente motore di crescita industriale sostenibile, in grado di attrarre aziende globali nella regione e di fornire un impulso concreto agli ambiziosi obiettivi di diversificazione economica e di impatto climatico.
Sempre nel 2025, la divisione IMI CIB ha firmato un Memorandum d'Intesa con Masdar, attore chiave nella strategia globale degli Emirati Arabi Uniti per le energie rinnovabili, per rafforzare la collaborazione nelle attività di M&A. Dal 2020, Intesa Sanpaolo è stata selezionata come partner dagli Emirati Arabi Uniti per supportare la transizione verso un'economia circolare. Questo supporto è fornito attraverso un Accordo Quadro Strategico sull'Economia Circolare con il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, che definisce politiche circolari, promuove modelli di business sostenibili e sviluppa un ecosistema collaborativo tra istituzioni, università, centri di ricerca, aziende e startup. Negli ultimi tre anni, la divisione CIB di IMI ha svolto un ruolo chiave in transazioni strategiche, al fianco di altre banche, al servizio di fondi sovrani, istituzioni e aziende del settore energetico e infrastrutturale della regione in qualità di Mandated Lead Arranger (finanziamenti per un totale di oltre 30 miliardi di euro) e Bookrunner (emissioni obbligazionarie per un totale di 30 miliardi di euro). Queste attività sono integrate da servizi di consulenza e di copertura dei tassi di interesse.