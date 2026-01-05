Intesa Sanpaolo: IMI CIB consolide son rôle de partenaire stratégique dans la région du Golfe

AGI - Intesa Sanpaolo, à travers la division IMI Corporate & Investment Banking, dirigée par Mauro Micillo, consolide son rôle de partenaire financier de référence au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est au cœur de la stratégie du groupe. La banque a ouvert une succursale à Riyad afin de renforcer sa présence dans la région. Depuis 2023, la division a participé, aux côtés d'autres banques, à des opérations d'une valeur totale supérieure à 60 milliards d'euros. Dans le détail, elle a pris part à des opérations de financement en qualité de Mandated Lead Arranger pour plus de 30 milliards d'euros et à des émissions obligataires en qualité de Bookrunner pour un montant total de 30 milliards d'euros. À celles-ci s'ajoutent des opérations d'advisory et de couverture de taux.
Le récent partenariat stratégique avec le ministère de l'Économie et du Tourisme des Émirats Arabes Unis dans le développement du Green Innovation District et la fonction de catalyseur dans les projets énergétiques et infrastructurels de la région renforcent le rôle d'Intesa Sanpaolo comme pont entre l'Italie, l'Europe et le Golfe. Mauro Micillo, Chief de la division IMI Corporate & Investment Banking d'Intesa Sanpaolo, a commenté: "Les Émirats arabes unis et plus généralement la zone du Middle East représentent un pilier stratégique de notre parcours de croissance internationale. La division IMI CIB s'engage à soutenir la transformation énergétique et industrielle de la région, en mobilisant capitaux et compétences pour accélérer le développement de projets innovants et durables. Notre réseau international, associé à la capacité de structurer des opérations complexes, nous permet d'être un partenaire de long terme pour les institutions, les fonds souverains et les grandes entreprises du Golfe".
De nombreux accords ont été conclus par Intesa Sanpaolo dans la région, en ligne avec le plan "Vision 2031" des Émirats Arabes Unis. La banque est un partenaire de référence pour les institutions émiraties dans la définition de projets de durabilité et d'innovation. En octobre 2025, l'implication d'Intesa Sanpaolo a été annoncé en qualité de partenaire stratégique du ministère de l'Économie et du Tourisme des Émirats Arabes Unis dans le développement du Green Innovation District à Expo City Dubai. Le projet vise à devenir un puissant moteur de croissance industrielle durable, capable d'attirer des entreprises mondiales dans la région et de donner une impulsion concrète aux ambitieux objectifs de diversification économique et d'impact climatique.
Toujours en 2025, la division IMI CIB a signé un Memorandum of Understanding avec Masdar, acteur clé de la stratégie des Émirats Arabes Unis dans le domaine des énergies renouvelables au niveau mondial, pour renforcer la collaboration dans les activités de M&A. Depuis 2020, Intesa Sanpaolo a été sélectionnée comme partenaire par les Émirats Arabes Unis pour soutenir la transition vers une économie circulaire, à travers la signature d'un Accord-cadre stratégique sur l'économie circulaire avec le ministère de l'Économie des Émirats Arabes Unis, en définissant des politiques circulaires, en promouvant des modèles d'affaires durables et en développant un écosystème collaboratif entre institutions, universités, centres de recherche, entreprises et start-up. La division IMI CIB a été protagoniste ces trois dernières années d'opérations stratégiques, aux côtés d'autres banques, au service de fonds souverains, institutions et entreprises énergétiques et infrastructurelles de la région en qualité de Mandated Lead Arranger (financements pour un montant total supérieur à 30 milliards d'euros) et de Bookrunner (émissions obligataires pour un montant total de 30 milliards d'euros). À celles-ci s'ajoutent également des opérations d'advisory et de couverture de taux.