L'Italia rafforza il suo sostegno al settore dell'istruzione in Costa d'Avorio

AGI - La cooperazione tra Italia e Costa d'Avorio si rafforza nel settore dell'istruzione, nell'ambito del Piano Mattei. La ministra ivoriana dell'Istruzione Nazionale e dell'Alfabetizzazione, Mariatou Koné, ha annunciato la mobilitazione di 10 miliardi di franchi CFA (circa 15,2 milioni di euro) da parte del governo italiano per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni della Conferenza Nazionale sull'Istruzione e l'Alfabetizzazione (EGENA). Questo finanziamento strategico rientra nella componente istruzione del Piano Mattei – di cui la Costa d'Avorio è un Paese prioritario – e mira principalmente a migliorare la qualità dell'istruzione prescolare e primaria, nonché il rendimento scolastico, nel Paese. La sua attuazione sarà affidata a due organizzazioni non governative: l'Associazione dei Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI), responsabile della copertura di 18 regioni rurali nell'ambito del progetto Réussir, e la ONG Arbre de Vie, che opererà nei distretti di Abidjan di Koumassi, Cocody, Treichville e Anyama con il progetto CASA.
Queste attività sono state ufficialmente avviate presso l'ufficio del ministro Mariatou Koné durante la prima riunione del comitato direttivo per la componente educativa del Piano Mattei. L'intervento, che inizierà a gennaio 2026, si concentrerà su diverse azioni concrete, come la ristrutturazione delle aule, la costruzione o la ristrutturazione di servizi igienici, la formazione e lo sviluppo delle competenze degli insegnanti, l'organizzazione di corsi pilota di alfabetizzazione, campagne di sensibilizzazione per i genitori e la fornitura di materiale didattico e biblioteche mobili. Il ministro Koné ha sottolineato che questo progetto è perfettamente in linea con le priorità nazionali, in particolare la mappatura delle scuole, che mira ad adattare gli sforzi educativi alle realtà specifiche di ciascuna regione, in linea con la visione del presidente Alassane Ouattara.
L'evento è stato caratterizzato anche dalla presenza dell'ambasciatrice italiana designata in Costa d'Avorio, Roberta Di Lecce, e del direttore della Cooperazione italiana, Aldo Cera, che ha elogiato il dinamismo della cooperazione avviata nel maggio 2024 sotto la guida del ministro. Questa collaborazione fa seguito alla visita ufficiale in Costa d'Avorio del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, nell'aprile 2024, e al Vertice di Rimini dello scorso agosto, tappa fondamentale per il lancio di questo ambizioso progetto. Grazie a questo finanziamento, la Costa d'Avorio compie un passo significativo verso il miglioramento del suo sistema educativo e il rafforzamento delle opportunità di apprendimento per i suoi bambini.