L’Italie renforce son soutien au secteur éducatif en Côte d’Ivoire

AGI - La coopération entre l’Italie et la Côte d’Ivoire se renforce dans le secteur de l’éducation, dans le cadre du Plan Mattei. La ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a annoncé la mobilisation de dix milliards de francs CFA (environ 15,2 millions d’euros) par le gouvernement italien pour soutenir la mise en œuvre des recommandations de la Conférence nationale sur l’éducation et l’alphabétisation (EGENA). Ce financement stratégique s’inscrit dans le volet éducation du Plan Mattei – dont la Côte d’Ivoire est l'un des pays prioritaire – et vise principalement à améliorer la qualité de l’enseignement préscolaire et primaire, ainsi que les résultats scolaires, dans le pays. Sa mise en œuvre sera confiée à deux organisations non gouvernementales: l’Association des Volontaires pour le Service International (AVSI), chargée de couvrir 18 régions rurales dans le cadre du projet Réussir, et l’ONG Arbre de Vie, qui interviendra dans les communes abidjanaises de Koumassi, Cocody, Treichville et Anyama avec le projet CASA.
Ces activités ont été officiellement lancées au cabinet de la ministre Mariatou Koné, lors de la première réunion du comité de pilotage du volet éducation du Plan Mattei. L’opération, qui débutera en janvier 2026, se concentrera sur plusieurs actions concrètes, telles que la rénovation de salles de classe, la construction ou la rénovation de blocs sanitaires, la formation et le renforcement des compétences des enseignants, l’organisation de cours pilotes d’alphabétisation, la réalisation de campagnes de sensibilisation auprès des parents et la fourniture de matériel pédagogique et de bibliothèques mobiles. La ministre Koné a souligné que ce projet s’inscrit parfaitement dans les priorités nationales, notamment la cartographie des établissements scolaires, visant à adapter les efforts éducatifs aux réalités spécifiques de chaque région, conformément à la vision du président Alassane Ouattara.
L'événement a également été marqué par la présence de l'ambassadrice désignée d'Italie en Côte d'Ivoire, Roberta Di Lecce, et du directeur de la Coopération italienne, Aldo Cera, qui ont salué le dynamisme de la coopération initiée en mai 2024 sous l'égide du ministre. Cette collaboration fait suite à la visite officielle en Côte d'Ivoire du président de la République italienne, Sergio Mattarella, en avril 2024, et au sommet de Rimini en août dernier, étape clé dans le lancement de cet ambitieux projet. Grâce à ce financement, la Côte d'Ivoire franchit une étape importante vers l'amélioration de son système éducatif et le renforcement des opportunités d'apprentissage pour ses enfants.