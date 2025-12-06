L'Italia sostiene la Somalia nello sviluppo della pesca sostenibile

AGI - L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha lanciato un nuovo programma di formazione per lo sviluppo della filiera della pesca in Somalia. La cerimonia di lancio dell'iniziativa, incentrata sulle opportunità economiche e di sostentamento del settore, si è tenuta nella città portuale di Bosaso, nel Puntland, Somalia. Il progetto risponde a una richiesta del governo federale di Mogadiscio e sarà implementato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) con il supporto della Cooperazione Italiana.
All'incontro hanno partecipato Fabio Minniti, Direttore dell'ufficio AICS di Nairobi, il Vice Primo Ministro e Ministro della Pesca e dell'Economia Blu somalo Ahmed Hassan Aden e il Vice Ministro del Commercio e dell'Industria Mohamud Abdullahi Ahmed. Il progetto mira a trasformare la pesca di sussistenza in un sistema imprenditoriale moderno e competitivo, gettando le basi per lo sviluppo dell'economia blu somala lungo due assi: il rafforzamento della rete cooperativa locale – attraverso un centro servizi congiunto dotato di tecnologie all'avanguardia – e la creazione di una piattaforma di dialogo permanente per l'economia blu.
L'Italia sta valorizzando l'eccellenza del suo settore ittico con due partner strategici: Federpesca fornirà competenze tecniche per lo sviluppo della filiera e il supporto normativo, mentre l'Ufficio Italiano per la Promozione delle Tecnologie e degli Investimenti (ITPO) faciliterà gli scambi tra operatori somali e italiani, coordinando le missioni bilaterali e l'assistenza agli investimenti. Il programma di formazione comprende otto moduli sulle tecniche moderne per 240 pescatori e formatori, quattro moduli sulla gestione cooperativa e programmi specifici per 50 imprenditrici.
Questo progetto, in linea con il Piano Nazionale di Sviluppo e la Strategia per l'Economia Blu della Somalia e concepito come progetto pilota, sarà replicato in altre regioni costiere. La Cooperazione Italiana ribadisce il suo impegno a sostenere settori strategici per lo sviluppo economico della Somalia, promuovendo al contempo la tutela ambientale sostenibile.