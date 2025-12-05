L'Italie soutient la Somalie pour le développement de la pêche durable

AGI - L'Agence de coopération italienne (Aics) a lancé une nouvelle formation pour développer la chaîne de valeur de la pêche en Somalie. La cérémonie de lancement de l’initiative, consacrée aux opportunités économiques et de moyens de subsistance dans le secteur, s’est tenue en Somalie dans la ville portuaire de Bosaso, au Puntland. Le projet fait suite à une demande du gouvernement fédéral de Mogadiscio et sera mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) avec le soutien de la coopération italienne.
Fabio Minniti, directeur du bureau Aics de Nairobi, le vice-Premier ministre somalien et ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Ahmed Hassan Aden, ainsi que le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, Mohamud Abdullahi Ahmed, ont participé à la réunion. Le projet vise à transformer la pêche de subsistance en un système d'activité moderne et compétitif, jetant ainsi les bases du développement de l'économie bleue somalienne selon deux axes: le renforcement du réseau coopératif local – grâce à un centre de services commun doté de technologies de pointe – et la mise en place d'une plateforme de dialogue permanente pour l'économie bleue.
L'Italie met à profit l'excellence de son secteur de la pêche avec deux partenaires stratégiques: Federpesca apportera son expertise technique pour le développement de la chaîne d'approvisionnement et un soutien réglementaire, tandis que le Bureau italien pour la promotion des technologies et des investissements (Itpo) facilitera les échanges entre les opérateurs somaliens et italiens, en coordonnant les missions bilatérales et l'aide à l'investissement. La formation comprend huit modules sur les techniques modernes destinés à 240 pêcheurs et formateurs, quatre modules sur la gestion coopérative et des programmes spécifiques pour 50 femmes entrepreneures. Ce projet, aligné sur le Plan national de développement et la Stratégie somalienne pour l'économie bleue et conçu comme un projet pilote, sera reproduit dans d'autres régions côtières. La Coopération italienne réaffirme son engagement à soutenir les secteurs stratégiques du développement économique de la Somalie, tout en promouvant une protection durable de l'environnement.