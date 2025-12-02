In Ghana, il gruppo italiano Bf punta sull'innovazione per modernizzare l'agricoltura.

AGI - Bf International, parte del Gruppo Bonifiche Ferraresi (Bf) e azienda produttrice di prodotti tecnologicamente innovativi, sosterrà progetti in Ghana volti a trasformare l'agricoltura commerciale su larga scala. Il progetto, finanziato dal governo italiano con 154 milioni di euro, prevede la creazione di un'azienda agricola irrigua di 10.000 ettari per la coltivazione di riso, mais, soia e pomodori durante tutto l'anno. Nell'ambito di questa iniziativa, il Ciheam Bari collaborerà con il West African Crop Improvement Centre (WACCI) dell'Università del Ghana per istituire una banca nazionale dei semi. Il Ciheam Bari collaborerà inoltre con il Consiglio per la Ricerca Scientifica e Industriale (CSIR) per implementare un programma nazionale di analisi del suolo e valutazione dell'idoneità dei terreni al fine di migliorare le prestazioni delle colture.
L'iniziativa è stata annunciata dal Ministro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura del Ghana, Eric Opoku, che ha spiegato che questi sforzi fanno parte del programma "Feed Ghana" promosso dal Presidente John Dramani Mahama, che mira a modernizzare l'agricoltura, rafforzare la sicurezza alimentare, sostenere la creazione di posti di lavoro, ridurre la dipendenza dalle importazioni e aumentare la produzione interna e le esportazioni. Il Ministro Opoku ha presentato una serie di risultati positivi raggiunti negli ultimi nove mesi, evidenziando la costruzione di dieci nuove piccole dighe e la riabilitazione di otto dighe di irrigazione esistenti. Inoltre, sono stati installati 250 pozzi alimentati a energia solare per le comunità agricole e le scuole secondarie nelle cinque regioni settentrionali, nonché a Bono e Ahafo. Il Ministro dell'Agricoltura ha aggiunto che anche importanti progetti di irrigazione sono in fase di riabilitazione. Tra questi, il progetto di irrigazione Vea nei distretti di Bolgatanga e Bongo nella regione dell'Alto Oriente, che copre 850 ettari; il progetto di irrigazione Weta nel comune di Ketu Nord nella regione del Volta, che copre 880 ettari; e il progetto di irrigazione Tanoso nel comune di Techiman nella regione di Bono Est, che copre 100 ettari.
Il Ministro ha sottolineato che il governo Mahama sta anche sostenendo la modernizzazione del sistema di irrigazione di Kpong nei distretti di Shai Osudoku e Lower Manya della Grande Accra e della Regione Orientale, che si estende su 930 ettari, nonché del sistema di irrigazione di Ashaiman, di 200 ettari nella Grande Accra, e del sistema di irrigazione di Aveyime, di 245 ettari nella Regione del Volta. Ha aggiunto che 25 pozzi di trivellazione alimentati a energia solare sono già stati completati e i restanti dieci saranno pronti nel primo trimestre del 2026, con ulteriori 44 pozzi di trivellazione alimentati a energia solare previsti per alcuni distretti settentrionali.