Au Ghana, le groupe italien Bf mise sur l’innovation pour moderniser l’agriculture

AGI - Bf International, qui fait partie du groupe Bonifiche Ferraresi (Bf) et qui développe des produits axés sur l’innovation technologique, soutiendra au Ghana le développement de projets visant à transformer l’agriculture commerciale à grande échelle. Le projet, financé par le gouvernement italien à hauteur de 154 millions d’euros, prévoit la création d’une exploitation agricole irriguée de 10.000 hectares destinée à la culture du riz, du maïs, du soja et des tomates tout au long de l’année. Dans le cadre de cette initiative, le Ciheam Bari collaborera avec le Centre pour l’amélioration des cultures de l’Afrique de l’Ouest (Wacci) de l’Université du Ghana pour établir une banque nationale de semences. Le Ciheam Bari travaillera également avec le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (Csir) afin de mettre en œuvre un programme national d’analyse des sols et d’évaluation de l’aptitude des terres afin d’améliorer les performances des cultures.
L’initiative a été annoncée par le ministre ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture, Eric Opoku, qui a expliqué que ces efforts s’inscrivent dans le programme "Feed Ghana" promu par le président John Dramani Mahama, visant à moderniser l’agriculture, renforcer la sécurité alimentaire, soutenir la création d’emplois, réduire la dépendance aux importations et augmenter la production intérieure ainsi que les exportations. Le ministre Opoku a présenté une série de résultats positifs obtenus au cours des neuf derniers mois, soulignant que dix nouveaux petits barrages ont été construits et que huit barrages d’irrigation existants ont été réhabilités. De plus, 250 forages à énergie solaire ont été installés pour les communautés agricoles et les écoles secondaires dans les cinq régions du Nord, ainsi qu’à Bono et Ahafo. Le ministre de l’Agriculture a ajouté que d’importants projets d’irrigation sont également en cours de réhabilitation. Parmi ceux-ci, le projet d’irrigation de Vea dans les districts de Bolgatanga et Bongo, dans la région du Haut-Orient, couvrant 850 hectares; le projet d’irrigation de Weta dans la municipalité de Ketu Nord, dans la région de la Volta, couvrant 880 hectares; et le projet d’irrigation de Tanoso dans la municipalité de Techiman, dans la région de Bono Est, couvrant 100 hectares.
Le ministre a souligné que le gouvernement Mahama soutient aussi la modernisation du système d’irrigation de Kpong dans les districts de Shai Osudoku et Lower Manya, dans la Grande Accra et la région de l’Est, qui s’étend sur 930 hectares, ainsi que le système d’irrigation d’Ashaiman de 200 hectares dans la Grande Accra et celui d’Aveyime de 245 hectares dans la région de la Volta. Il a ajouté que 25 forages à énergie solaire ont déjà été achevés et que les dix restants seront prêts au premier trimestre 2026, auxquels s’ajouteront 44 autres forages à énergie solaire pour certains districts du Nord sélectionnés.