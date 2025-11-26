Senegal: al via il progetto italiano per la costruzione di un centro medico nel sud

AGI - L'organizzazione umanitaria indipendente Balouo Salo ha avviato la costruzione di un centro medico in Senegal per combattere la malnutrizione infantile. La struttura dovrebbe essere operativa entro la fine dell'anno e, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, curerà oltre 7.000 bambini affetti da malnutrizione acuta. Ciò avviene in un contesto caratterizzato da infrastrutture inadeguate, accesso limitato al cibo e povertà diffusa.
Nella regione di Sédhiou, nel sud del paese, più di un bambino su dieci di età compresa tra 0 e 5 anni soffre di malnutrizione acuta. Il lavoro di Balouo Salo è ancora più cruciale perché, come spiega il suo presidente e fondatore, Raoul Vecchio, "circa l'80-90% delle organizzazioni umanitarie opera nel nord del Senegal". Ingegnere originario di Catania, nato nel 1985, Raoul Vecchio vive nella regione da oltre dieci anni. Sédhiou fa parte della regione della Casamance, che per decenni, e in particolare tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, è stata segnata da un conflitto che sembrava aver condannato gli abitanti di queste zone all'isolamento. In seguito agli accordi di pace, il fenomeno è praticamente scomparso, ma alcune aree rimangono trascurate dallo Stato.
Balouo Salo, che in mandinka significa "Ponte verso la vita", mira a spezzare le catene di questo sistema. Nel comune di Baghere, in posizione strategica lungo la Strada Nazionale 6, è in corso la costruzione di un centro per combattere la malnutrizione infantile. Questo centro diventerà un centro sanitario per oltre 7.000 bambini sotto i cinque anni e per altri 15.000 che beneficeranno indirettamente di servizi di prevenzione e cura. Offrirà spazi dedicati per le visite mediche, dormitori per bambini vulnerabili, aule di formazione per il personale sanitario e aree gioco, creando un ambiente sicuro che favorisce la sensibilizzazione su salute, igiene e nutrizione. "Con questo progetto, vogliamo costruire un luogo di speranza", afferma il presidente, che ha fondato l'organizzazione con l'amico Jali Diebate, mediatore culturale della regione. "Siamo determinati a cambiare le cose: i bisogni sono urgenti, non solo in termini di nutrizione, ma anche di acqua, istruzione e molto altro". “
Questa iniziativa fa parte di un più ampio programma di sviluppo comunitario guidato da Balouo Salo nel Senegal meridionale. Ad aprile è stata inaugurata la Casa dell'Acqua di Baghere. Questa struttura innovativa, dotata di sistemi di purificazione dell'acqua, può fornire acqua potabile a oltre 16.000 persone al giorno. Inoltre, il Centro Culturale Polivalente e Museo delle Tradizioni di Tanaff, costruito con il contributo di circa 1.200 lavoratori locali, sarà inaugurato tra pochi giorni in collaborazione con il Ministero della Cultura senegalese. Entro la fine dell'anno inizierà anche la costruzione di un centro di formazione per le donne della regione; questo centro fungerà da punto di riferimento per le associazioni locali.
“Ad oggi”, sottolinea il fondatore, “oltre 2.500 lavoratori locali sono attivamente coinvolti in tutte le fasi dei progetti di Balouo Salo. Il nostro obiettivo è andare oltre la semplice nozione di assistenza e beneficenza.” Diamo priorità all'ascolto e al coinvolgimento diretto delle comunità, senza imporre soluzioni esterne, per elaborare insieme le soluzioni migliori e favorire una maggiore consapevolezza e autonomia. Ogni progetto nasce "dal e con il territorio", con l'ambizione di incoraggiare la popolazione a credere nelle proprie capacità e a diventare "autonoma, resiliente e indipendente".