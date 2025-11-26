Senegal : un projet italien pour la construction d’un centre médical démarre dans le sud

AGI -. L'organisation humanitaire indépendante Balouo Salo a entamé la construction d'un centre médical au Sénégal pour lutter contre la malnutrition infantile. L'établissement devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année afin de prendre en charge plus de 7 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë, selon les données de l'Institut national de la statistique, dans un contexte marqué par des infrastructures insuffisantes, un accès difficile à l'alimentation et une pauvreté généralisée.
Dans la région de Sédhiou, au sud du pays, plus d'un enfant sur dix âgé de 0 à 5 ans souffre de malnutrition aiguë. L'action de Balouo Salo est d'autant plus précieuse que, comme l'explique son président et fondateur, Raoul Vecchio, « environ 80 à 90 % des organisations humanitaires interviennent dans le nord du Sénégal ». Ingénieur originaire de Catane, né en 1985, Raoul Vecchio vit dans cette région depuis plus de dix ans. Sédhiou fait partie de la Casamance, région qui, pendant des décennies, et plus particulièrement entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, a été marquée par un conflit qui semblait avoir condamné les habitants de ces zones à l'isolement. Suite aux accords de paix, le phénomène a quasiment disparu, mais certaines régions restent négligées par l'État.
Balouo Salo, qui signifie « Pont vers la vie » en mandingue, vise à briser les chaînes de ce système. La construction d'un centre de lutte contre la malnutrition infantile est en cours dans la municipalité de Baghere, stratégiquement située le long de la route nationale 6. Ce centre deviendra un pôle de santé pour plus de 7 000 enfants de moins de cinq ans, et pour 15 000 autres qui bénéficieront indirectement des services de prévention et de soins. Il offrira des espaces dédiés aux consultations médicales, des dortoirs pour les enfants vulnérables, des salles de formation pour le personnel soignant et des aires de jeux, créant ainsi un environnement sûr propice à la sensibilisation à la santé, à l'hygiène et à la nutrition. « Avec ce projet, nous voulons bâtir un lieu d'espoir », déclare le président, qui a fondé l'organisation avec son ami Jali Diebate, médiateur culturel originaire de ces terres. « Nous sommes déterminés à changer les choses : les besoins sont criants, non seulement en matière de nutrition, mais aussi d'eau, d'éducation et bien plus encore. »
Cette initiative s'inscrit dans un programme de développement communautaire plus vaste mené par Balouo Salo dans le sud du Sénégal. En avril, la Maison de l'eau de Baghere a été inaugurée. Cette infrastructure innovante, dotée de systèmes de purification d'eau, peut fournir de l'eau potable à plus de 16 000 personnes par jour. Par ailleurs, le centre culturel polyvalent et musée des traditions de Tanaff, construit avec l'aide d'environ 1 200 collaborateurs locaux, sera inauguré dans quelques jours en collaboration avec le ministère sénégalais de la Culture. La construction d'un centre de formation pour les femmes de la région débutera également d'ici la fin de l'année ; ce centre servira de point de convergence pour les associations locales.
« À ce jour », souligne le fondateur, « plus de 2 500 collaborateurs locaux participent activement à toutes les phases des projets de Balouo Salo. Notre objectif est d’aller au-delà de la simple notion d’assistance et de charité. Nous privilégions l’écoute et l’implication directe des communautés, sans imposer de solutions extérieures, afin de développer ensemble les meilleures solutions et de susciter une prise de conscience et une autonomie accrues. » Chaque projet naît « du territoire et avec le territoire », avec pour ambition d’encourager la population à croire en ses propres capacités et à devenir « autonome, résiliente et indépendante ».