Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa

AGI - Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha intrapreso una visita di due giorni negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar per rafforzare le relazioni in materia di difesa e discutere questioni di interesse comune con i due Stati del Golfo. Il 19 novembre, Crosetto ha incontrato il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed Bin Mubarak al-Fadhel al-Mazrouei, descrivendo l'incontro come "una preziosa opportunità per discutere della cooperazione tra le nostre forze armate e delle opportunità di rafforzare i legami nei settori della difesa e della sicurezza con un approccio comune, anche nei settori tecnologico e industriale della difesa, di fronte alle sfide poste dalle minacce moderne". Successivamente, il Ministro ha avuto colloqui con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, durante i quali hanno discusso "temi di interesse comune, tra cui la cooperazione tra i nostri due Paesi, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza".
La stampa emiratina ha inoltre dato risalto alla visita del Ministro Crosetto nello Stato del Golfo, sottolineando l'importanza di rafforzare la cooperazione militare e di approfondire le discussioni su questioni di interesse comune nel settore della difesa. Secondo il mensile emiratino Aljundi, durante l'incontro tra Crosetto e Al Mazrouei, le due parti hanno esaminato le prospettive di cooperazione in materia di difesa, in particolare nei settori dell'addestramento militare e dello scambio di competenze, evidenziando la possibilità di espandere tale cooperazione per rafforzare le capacità di difesa di entrambi i Paesi. In merito all'incontro tra il Ministro italiano e il Presidente Mohammed bin Zayed, l'agenzia di stampa emiratina WAM ha riferito che la discussione ha affrontato "le relazioni di cooperazione nel settore della difesa, le modalità per rafforzarle tra i due Paesi e l'importanza del Dubai Airshow (la fiera aerospaziale internazionale che si tiene nella città emiratina) come piattaforma internazionale per le aziende che desiderano presentare le ultime innovazioni e soluzioni tecnologiche nel settore dell'aviazione globale".
Crosetto si è poi recato a Doha, in Qatar, per una serie di incontri istituzionali di alto livello. Durante l'incontro con Saud bin Abdulrahman Al Thani, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Qatar, "è emersa una comune volontà di consolidare i già profondi legami di amicizia, di lavorare insieme per la pace in Medio Oriente e di rafforzare l'eccellente cooperazione in corso tra le nostre forze armate e l'industria della difesa". Analogamente, la stampa qatariota ha riportato "l'approfondita discussione di questioni di interesse comune e delle modalità per migliorarle e svilupparle". Il Ministro della Difesa ha descritto il Qatar come "un mediatore che ha svolto un ruolo di primo piano nella crisi di Gaza e che sta attualmente mediando in altre crisi, confermandosi un partner capace e affidabile nei processi di dialogo e di de-escalation, in grado di fornire un contributo significativo alla stabilità regionale". Infine, il Ministro ha incontrato il personale militare italiano al termine dell'esercitazione multinazionale Ferocious Falcon 6, che includeva i loro omologhi di Francia, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. Ha ricordato loro il valore delle missioni internazionali all'estero per il rafforzamento della sicurezza nazionale e come strumento "che rafforza la credibilità dell'Italia e il rispetto di cui il nostro Paese gode in molti contesti internazionali".