Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa
maeci it
Home>MAECI>IT

Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa

Le parti hanno sottolineato la necessità di un approccio comune, anche nei settori tecnologico e industriale, per affrontare le sfide poste dalle minacce moderne.
Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa
Ministero Difesa - Il ministro Guido Crosetto e Saoud bin Abdulrahman Al Thani, vicepremier e ministro della difesa del Qatar
italia-qatar italia-emirati cooperazione militare difesa
di lettura

AGI - Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha intrapreso una visita di due giorni negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar per rafforzare le relazioni in materia di difesa e discutere questioni di interesse comune con i due Stati del Golfo. Il 19 novembre, Crosetto ha incontrato il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed Bin Mubarak al-Fadhel al-Mazrouei, descrivendo l'incontro come "una preziosa opportunità per discutere della cooperazione tra le nostre forze armate e delle opportunità di rafforzare i legami nei settori della difesa e della sicurezza con un approccio comune, anche nei settori tecnologico e industriale della difesa, di fronte alle sfide poste dalle minacce moderne". Successivamente, il Ministro ha avuto colloqui con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, durante i quali hanno discusso "temi di interesse comune, tra cui la cooperazione tra i nostri due Paesi, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza".

Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa
Ministero Difesa - Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa

La stampa emiratina ha inoltre dato risalto alla visita del Ministro Crosetto nello Stato del Golfo, sottolineando l'importanza di rafforzare la cooperazione militare e di approfondire le discussioni su questioni di interesse comune nel settore della difesa. Secondo il mensile emiratino Aljundi, durante l'incontro tra Crosetto e Al Mazrouei, le due parti hanno esaminato le prospettive di cooperazione in materia di difesa, in particolare nei settori dell'addestramento militare e dello scambio di competenze, evidenziando la possibilità di espandere tale cooperazione per rafforzare le capacità di difesa di entrambi i Paesi. In merito all'incontro tra il Ministro italiano e il Presidente Mohammed bin Zayed, l'agenzia di stampa emiratina WAM ha riferito che la discussione ha affrontato "le relazioni di cooperazione nel settore della difesa, le modalità per rafforzarle tra i due Paesi e l'importanza del Dubai Airshow (la fiera aerospaziale internazionale che si tiene nella città emiratina) come piattaforma internazionale per le aziende che desiderano presentare le ultime innovazioni e soluzioni tecnologiche nel settore dell'aviazione globale".

Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa
Ministero Difesa - Il Ministro Crosetto visita Emirati e Qatar per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa

Crosetto si è poi recato a Doha, in Qatar, per una serie di incontri istituzionali di alto livello. Durante l'incontro con Saud bin Abdulrahman Al Thani, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Qatar, "è emersa una comune volontà di consolidare i già profondi legami di amicizia, di lavorare insieme per la pace in Medio Oriente e di rafforzare l'eccellente cooperazione in corso tra le nostre forze armate e l'industria della difesa". Analogamente, la stampa qatariota ha riportato "l'approfondita discussione di questioni di interesse comune e delle modalità per migliorarle e svilupparle". Il Ministro della Difesa ha descritto il Qatar come "un mediatore che ha svolto un ruolo di primo piano nella crisi di Gaza e che sta attualmente mediando in altre crisi, confermandosi un partner capace e affidabile nei processi di dialogo e di de-escalation, in grado di fornire un contributo significativo alla stabilità regionale". Infine, il Ministro ha incontrato il personale militare italiano al termine dell'esercitazione multinazionale Ferocious Falcon 6, che includeva i loro omologhi di Francia, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. Ha ricordato loro il valore delle missioni internazionali all'estero per il rafforzamento della sicurezza nazionale e come strumento "che rafforza la credibilità dell'Italia e il rispetto di cui il nostro Paese gode in molti contesti internazionali".