Le ministre Crosetto aux Émirats et au Qatar pour renforcer la coopération dans le secteur de la défense

AGI - Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a effectué une visite de deux jours aux Émirats arabes unis et au Qatar afin de consolider les relations dans le domaine de la défense et sur les questions d’intérêt commun avec ces deux pays du Golfe. Le 19 novembre, Crosetto a rencontré Mohamed Bin Mubarak al-Fadhel al-Mazrouei, ministre d’État aux Affaires de la défense des Émirats, qualifiant cette rencontre de "précieuse occasion de discuter de la coopération entre nos forces armées et des opportunités de renforcer les liens dans les domaines de la défense et de la sécurité avec une approche commune, y compris dans les secteurs technologique et industriel de la défense, face aux défis posés par les menaces modernes". Par la suite, le ministre a eu un entretien avec le président des Émirats, Mohamed bin Zayed, au cours duquel ont été abordés "des thèmes d’intérêt commun, notamment la coopération entre nos deux pays, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité".
La presse émiratie a également mis en avant le voyage du ministre Crosetto dans le pays du Golfe, en soulignant les aspects liés au renforcement de la coopération militaire et à l’approfondissement des sujets d’intérêt commun dans le domaine de la défense. Selon le mensuel émirati Aljundi, lors de l’entretien entre Crosetto et Al Mazrouei, les deux parties ont examiné les perspectives de coopération en matière de défense, notamment dans les domaines de la formation militaire et de l’échange de compétences, en soulignant la possibilité d’élargir cette coopération pour soutenir les capacités défensives des deux parties. Concernant la rencontre entre le ministre italien et le chef de l’État Bin Zayed, l’agence de presse émiratie Wam rapporte une réunion qui a abordé "les relations de coopération dans le secteur de la défense, les moyens de les renforcer entre les deux pays, ainsi que l’importance du Dubai Airshow (Salon international de l’aéronautique tenu dans la ville émiratie) en tant que plateforme internationale permettant aux entreprises de présenter les dernières innovations et solutions technologiques dans le domaine de l’aviation mondiale".
Crosetto s’est ensuite rendu à Doha, au Qatar, pour une série de rencontres institutionnelles de haut niveau. Lors de l’entretien avec Saoud bin Abdulrahman Al Thani, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Qatar, "est apparue la volonté commune de consolider les liens d’amitié déjà profonds, de travailler ensemble pour la paix au Moyen-Orient et de renforcer l’excellente coopération en cours entre nos forces armées et dans le secteur de l’industrie de la défense". Dans le même sens, la presse qatarie a évoqué "l’approfondissement de sujets d’intérêt commun et les moyens de les améliorer et de les développer". Le ministre de la Défense a qualifié le Qatar de "médiateur qui a joué un rôle de premier plan dans la crise de Gaza et qui exerce actuellement une activité de médiation dans d’autres crises, se confirmant comme un interlocuteur capable et fiable dans les processus de dialogue et de désescalade, en mesure d’apporter une contribution significative à la stabilité régionale". Enfin, le ministre a rencontré les militaires italiens à l’issue de l’exercice multinational Ferocious Falcon 6 avec leurs homologues de France, du Qatar, du Royaume-Uni, des États-Unis et de Turquie. Il leur a rappelé la valeur des missions internationales à l’étranger pour le renforcement de la sécurité nationale et comme instrument "qui est à la base de la crédibilité de l’Italie et du respect que notre pays recueille dans de nombreux contextes internationaux".