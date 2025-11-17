Somalia e Italia collaborano alla costruzione dell'Ufficio Oceanografico e Idrografico Somalo

AGI - La Somalia e l'Italia hanno lanciato un'iniziativa congiunta per la creazione dell'Ufficio Oceanografico e Idrografico Somalo (SOHO), un centro nazionale di dati oceanici progettato per migliorare la sicurezza marittima, la sicurezza della navigazione e l'uso sostenibile delle risorse marine. Il progetto è stato presentato a Mogadiscio dal Comandante della Marina e della Difesa Costiera Somala, il Commodoro Ammiraglio Abdiwahab Abdullahi, alla presenza di esperti dell'Istituto Idrografico Italiano (IIM).
Secondo quanto dichiarato dai funzionari, questo nuovo ufficio centralizzerà i dati idrografici e oceanografici della Somalia, producendo carte nautiche, aggiornando le carte terrestri e fornendo informazioni essenziali alle navi che operano nelle acque somale. "Questa partnership segna una nuova era per il nostro sviluppo marittimo", ha dichiarato l'Ammiraglio Abdullahi. "SOHO consentirà alla Somalia di monitorare, gestire e proteggere le sue ampie coste con maggiore precisione e autonomia".
Grazie a questa collaborazione, il personale somalo beneficerà di una formazione avanzata fornita da specialisti italiani, supportata da tecnologie all'avanguardia nella mappatura, nella raccolta dati e nell'analisi marina. Secondo gli esperti, questa iniziativa rafforzerà la capacità della Somalia di proteggere le sue rotte marittime, migliorare la sua preparazione alle catastrofi e garantire la gestione sostenibile della sua economia blu.
La creazione del SOHO fa parte di una strategia più ampia volta a modernizzare le operazioni navali della Somalia e ad affermare il proprio controllo su una delle coste più lunghe e ricche di risorse dell'Africa. Il SOHO è destinato a diventare la nuova autorità centrale del Paese per tutti i dati marini e oceanografici. La sua istituzione rappresenta un passo cruciale nella capacità della Somalia di governare e proteggere le sue vaste acque territoriali.
Questo ufficio sarà la principale istituzione nazionale per un'ampia gamma di funzioni critiche. È progettato per essere il principale archivio di tutti i dati oceanografici in Somalia, responsabile della produzione e dell'aggiornamento delle carte nautiche essenziali per la navigazione. Inoltre, l'ufficio sarà responsabile della sicurezza di tutte le imbarcazioni fornendo informazioni accurate e aggiornate, raccogliendo dati vitali sulle condizioni meteorologiche marine e sulle maree somale e fornendo dati essenziali per la sicurezza costiera del Paese.
L'ufficio del SOHO svolgerà un ruolo diretto e indispensabile nella protezione complessiva delle coste somale e nella preservazione delle sue vaste risorse marine. Il lancio di questo piano nazionale si basa su una solida cooperazione tecnica tra Somalia e Italia. Il progetto è concepito per garantire il successo a lungo termine attraverso investimenti in personale e tecnologia. Il piano prevede una formazione specialistica di alto livello per il personale somalo che gestirà e opererà il nuovo ufficio. Include inoltre l'acquisizione di attrezzature moderne e all'avanguardia, necessarie per la raccolta e l'analisi di dati complessi.
Questa partnership strategica rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell'autonomia marittima della Somalia, con l'obiettivo di aumentare significativamente le sue capacità navali, migliorare la sicurezza marittima, proteggere le sue coste e creare un quadro normativo favorevole allo sfruttamento sostenibile delle sue ricche risorse marine.