La Somalie et l'Italie collaborent à la construction du Centre national de données océaniques

AGI - La Somalie et l'Italie ont lancé une initiative conjointe visant à créer le Bureau océanographique et hydrographique somalien (SOHO), un centre national de données océaniques destiné à renforcer la sécurité maritime, la sûreté de la navigation et l'utilisation durable des ressources marines. Ce projet a été présenté à Mogadiscio par le commandant de la marine et de la défense côtière somaliennes, le commodore-amiral Abdiwahab Abdullahi, en présence d'experts de l'Institut hydrographique italien (IIM).
Selon les autorités, ce nouveau bureau centralisera les données hydrographiques et océanographiques de la Somalie, assurant la production de cartes marines, la mise à jour des cartes terrestres et la fourniture d'informations essentielles aux navires opérant dans les eaux somaliennes. «Ce partenariat marque une nouvelle ère pour notre développement maritime », a déclaré l'amiral Abdullahi. «Le SOHO permettra à la Somalie de surveiller, de gérer et de protéger son vaste littoral avec une plus grande précision et une plus grande autonomie».
Grâce à cette collaboration, le personnel somalien bénéficiera d'une formation avancée dispensée par des spécialistes italiens, appuyée par des technologies de pointe en matière de cartographie, de collecte de données et d'analyse marine. Selon des experts, cette initiative renforcera la capacité de la Somalie à sécuriser ses voies maritimes, à améliorer sa préparation aux catastrophes et à assurer la gestion durable de son économie bleue.
La création de SOHO s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser les opérations navales de la Somalie et à affirmer son contrôle sur l'un des littoraux les plus longs et les plus riches en ressources d'Afrique. Le SOHO est appelé à devenir la nouvelle autorité centrale du pays pour toutes les données marines et océaniques. Sa création représente une étape cruciale pour la capacité de la Somalie à gouverner et à protéger ses vastes eaux territoriales.
Ce bureau sera la principale institution nationale pour un large éventail de fonctions essentielles. Il est conçu pour être le principal dépositaire de toutes les données océanographiques en Somalie, chargé de produire et de mettre à jour les cartes marines indispensables à la navigation. De plus, le bureau sera responsable de la sécurité de tous les navires en fournissant des informations précises et actualisées, en collectant des données vitales sur les conditions météorologiques marines et les marées somaliennes, et en fournissant des données essentielles pour la sécurité des côtes du pays.
Le bureau de Soho jouera un rôle direct et indispensable dans la protection globale des côtes somaliennes et la préservation de ses vastes ressources marines. Le lancement de ce plan national repose sur une solide coopération technique entre la Somalie et l'Italie. Le projet est conçu pour garantir un succès à long terme grâce à des investissements dans le personnel et les technologies. Le plan prévoit une formation spécialisée de haut niveau pour le personnel somalien qui gérera et exploitera le nouveau bureau. Il comprend également l'acquisition d'équipements modernes et de pointe, nécessaires à la collecte et à l'analyse de données complexes.
Ce partenariat stratégique représente une avancée majeure pour le renforcement de l'autonomie maritime de la Somalie, avec pour objectif d'accroître significativement ses capacités navales, d'améliorer la sécurité maritime, de protéger ses côtes et de créer un cadre réglementaire propice à l'exploitation durable de ses riches ressources marines.