Arabia Saudita: l'evento dedicato all'ospitalità di Fiera Milano al via il 15 dicembre a Riad

AGI - Dal 15 al 17 dicembre, Host Arabia, evento organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Semark, porterà l'ecosistema di Host Milano, la fiera leader mondiale per i professionisti dell'ospitalità, nella capitale saudita Riad, in un format pensato per mettere in contatto operatori italiani e internazionali con buyer e stakeholder provenienti da tutta la regione. Al centro della strategia di ospitalità di Vision 2030, l'evento metterà in contatto i principali marchi globali con i principali decision maker coinvolti in progetti di sviluppo su larga scala per hotel di lusso, ristoranti ed esperienze culinarie. Organizzato in sinergia con la 14a edizione di Saudi Horeca presso il Riyadh Front Exhibition & Conference Center, l'evento "creerà una piattaforma in cui innovazione, business e networking convergono, offrendo un'esperienza in grado di elevare gli standard del settore dell'ospitalità nella regione", secondo un comunicato stampa.
La collaborazione tra Host Arabia e Saudi Horeca mira a creare un ecosistema unico, offrendo ai visitatori un percorso completo attraverso l'intera filiera dell'ospitalità e uno spazio in cui l'eccellenza globale incontra l'ambizione regionale. Host Arabia farà parte di una piattaforma internazionale che unisce l'esperienza globale di Host Milano con la conoscenza del mercato locale di Saudi Horeca, definendo un nuovo punto di riferimento per il settore dell'ospitalità nella regione. Questa sinergia attirerà un pubblico altamente qualificato di acquirenti, chef, distributori, consulenti e investitori provenienti da tutti i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), creando un ambiente dinamico ricco di opportunità di crescita in uno dei mercati più dinamici al mondo. Host Arabia porterà nel Regno lo stesso approccio innovativo, la stessa visione globale e la capacità di anticipare le tendenze che rendono Milano un punto di riferimento per il settore. La fiera offrirà un'esperienza chiara e immersiva, organizzata in zone tematiche dedicate principalmente a macchinari e attrezzature professionali per ristoranti, bar e caffè, panetterie e pizzerie, gelaterie e pasticcerie, nonché distributori automatici, arredamento e articoli per la tavola.
Ogni sezione fungerà da hub esperienziale, presentando tecnologie all'avanguardia, materiali sostenibili e soluzioni digitali che stanno plasmando il futuro dell'ospitalità. Saudi Horeca, organizzata da Semark, si concentrerà sui prodotti finiti, con degustazioni, gare dal vivo, dimostrazioni e attività immersive dedicate alla cultura gastronomica e all'eccellenza culinaria, tra cui il Salon du Chocolat, un evento dedicato al cioccolato e all'alta pasticceria. Host Arabia e Saudi Horeca si presentano come molto più di un semplice evento commerciale: una piattaforma di progresso per la comunità globale dell'ospitalità, che consente agli operatori di seguire l'intero percorso – dall'ideazione alla produzione, dall'approvvigionamento alla presentazione finale – unendo opportunità di business, networking e dimostrazioni pratiche.