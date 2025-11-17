Arabie Saoudite : l’événement sur l’hospitalité de Fiera Milano démarre le 15 décembre à Riyad

Du 15 au 17 décembre se tiendra Host Arabia, un événement organisé par Fiera Milano en collaboration avec Semark, qui apportera dans la capitale saoudienne Riyad l’écosystème de Host Milano – la principale foire mondiale pour l’hospitalité professionnelle – dans un format conçu pour connecter les opérateurs italiens et internationaux avec les acheteurs et les parties prenantes de toute la région. Au cœur de la stratégie pour l’hospitalité de Vision 2030, l’événement mettra en relation les grandes marques mondiales avec les principaux décideurs impliqués dans les grands projets de développement d’hôtels, de restaurants et d’expériences culinaires de luxe. Organisé en synergie avec la 14e édition de Saudi Horeca au Riyadh Front Exhibition & Conference Center, l’événement “créera une plateforme où innovation, affaires et réseautage se rencontrent, offrant une expérience capable d’élever les standards du secteur hôtelier dans la région”, peut-on lire dans un communiqué.
La collaboration entre Host Arabia et Saudi Horeca vise à créer un écosystème unique, offrant aux visiteurs un parcours complet à travers toute la chaîne d’approvisionnement de l’hospitalité et un espace où l’excellence globale rencontre l’ambition régionale. Host Arabia fera partie d’une plateforme internationale qui allie l’expérience globale de Host Milano à la connaissance du marché local de Saudi Horeca, fixant un nouveau point de référence pour le secteur de l’hospitalité dans la région. La synergie attirera un public hautement qualifié composé d’acheteurs, de chefs, de distributeurs, de consultants et d’investisseurs provenant de tous les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), créant un environnement dynamique et riche en opportunités de croissance dans l’un des marchés les plus dynamiques au monde.Host Arabia apportera dans le Royaume la même approche innovante, la vision globale et la capacité à anticiper les tendances qui font de Milan un point de référence pour le secteur.
La foire offrira un parcours clair et immersif, articulé en zones thématiques dédiées principalement aux machines et équipements professionnels pour la restauration, le bar et le café, la boulangerie et la pizza, la glace et la pâtisserie, ainsi que le vending, l’ameublement et les fournitures de table. Chaque section fonctionnera comme un hub expérientiel, présentant des technologies d’avant-garde, des matériaux durables et des solutions numériques qui dessinent l’avenir de l’hospitalité. Saudi Horeca, organisé par Semark, se concentrera quant à lui sur les produits finis, avec des dégustations, des compétitions en direct, des démonstrations et des activités immersives dédiées à la culture gastronomique et à l’excellence culinaire, y compris le Salon du Chocolat, événement consacré au chocolat et à la haute pâtisserie.
Host Arabia et Saudi Horeca se présentent comme bien plus qu’une simple manifestation commerciale : une plateforme de progrès pour la communauté mondiale de l’hospitalité, permettant aux opérateurs de suivre l’ensemble du parcours – du concept à la production, de l’approvisionnement à la présentation finale – en unissant opportunités commerciales, réseautage et démonstrations pratiques.