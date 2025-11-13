L'azienda italiana Condotte 1880 costruirà una nuova linea ferroviaria in Uganda

AGI - L'impresa di costruzioni Condotte 1880, guidata dal Professor Valter Mainetti, sta per finalizzare un contratto con l'Uganda, nell'ambito di un consorzio con aziende italiane specializzate, per la costruzione chiavi in mano di una nuova linea ferroviaria lunga 62 chilometri. Questa infrastruttura collegherà Tororo, importante snodo ferroviario situato vicino al confine con il Kenya, a Majanji, città nella regione orientale sulle rive del Lago Vittoria, dove è previsto un porto destinato principalmente al trasporto merci. Condotte 1880 è all'origine della progettazione e sarà responsabile della costruzione di questa infrastruttura, che il governo ugandese considera strategica per lo sviluppo economico del Paese. Questo progetto svolgerà un ruolo cruciale nel facilitare gli scambi commerciali con i paesi limitrofi, in particolare con il Kenya e il porto di Mombasa, punto di accesso cruciale per il commercio marittimo in questa nazione senza sbocco sul mare.
"Sono orgoglioso", ha dichiarato il Professor Valter Mainetti, Presidente e Amministratore Delegato di Condotte 1880, "di poter contribuire alla realizzazione di questo importante progetto infrastrutturale per l'Uganda, portando con noi l'esperienza recentemente maturata in Algeria, dove stiamo completando la costruzione di una linea ferroviaria di 130 km, con numerosi viadotti e gallerie. Sono inoltre onorato di lavorare in un Paese con cui l'Italia intrattiene una stretta collaborazione dal 1974. Questo progetto rappresenta non solo un'opportunità di crescita e sviluppo per l'Uganda, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione internazionale possa favorire il progresso e il benessere delle comunità locali". Il consorzio italiano è composto da Condotte 1880, che rappresenta il 65% del costo totale del progetto, stimato in 650 milioni di dollari; Salcef Group per i sistemi ferroviari ed elettrici; Progress Rail/Caterpillar - Italia per il segnalamento e la sicurezza ferroviaria; e Almaviva per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali.
“La nuova linea ferroviaria, che comprenderà anche sei stazioni, sarà realizzata”, ha spiegato Ugo Cozzani, Vicepresidente di Condotte 1880 e Direttore delle Operazioni Internazionali, “principalmente attraverso l'assemblaggio e l'installazione in loco di strutture prefabbricate, tra cui le traversine. Il personale impiegato riceverà una formazione specialistica, anche con ruoli dirigenziali, presso un'accademia di formazione ferroviaria che il consorzio si impegna a istituire presso la Busiterna University di Tororo”. Il finanziamento del progetto, la cui adozione definitiva è prevista entro dicembre 2025, sarà coordinato da Citibank e beneficerà della garanzia sovrana del governo ugandese, che contribuirà anche direttamente con il 15%. È prevista la partecipazione finanziaria italiana al progetto anche di Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest.