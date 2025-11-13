La société italienne Condotte 1880 construira la nouvelle ligne de chemin de fer en Ouganda

AGI - L'entreprise de construction Condotte 1880, dirigée par le professeur Valter Mainetti, est sur le point de finaliser un contrat avec l'Ouganda, au sein d'un consortium avec des entreprises italiennes spécialisées, pour la construction clé en main d'une nouvelle ligne ferroviaire de 62 kilomètres. Cette infrastructure reliera Tororo, important nœud ferroviaire situé près de la frontière kényane, à Majanji, ville de la région orientale sur les rives du lac Victoria, où un port principalement destiné au fret est prévu. Condotte 1880 est à l'origine de la conception et de la construction de cette infrastructure, que le gouvernement ougandais considère comme stratégique pour le développement économique du pays. Ce projet jouera un rôle crucial en facilitant les échanges commerciaux avec les pays voisins, notamment le Kenya et le port de Mombasa, porte d'entrée essentielle pour le commerce maritime de l'Ouganda, pays enclavé.
“Je suis fier”, a déclaré le professeur Valter Mainetti, président-directeur général de Condotte 1880, “de pouvoir contribuer à la construction de cet important projet d'infrastructure pour l'Ouganda, en apportant l'expérience récemment acquise en Algérie, où nous achevons la construction d'une ligne ferroviaire de 130 km comprenant de nombreux viaducs et tunnels. Je suis également honoré de travailler dans un pays avec lequel l'Italie entretient une étroite coopération depuis 1974. Ce projet représente non seulement une opportunité de croissance et de développement pour l'Ouganda, mais aussi un exemple concret de la manière dont la collaboration internationale peut favoriser le progrès et le bien-être des communautés locales”. Le consortium italien comprend Condotte 1880, qui représente 65% du montant total du projet, estimé à 650 millions de dollars, le groupe Salcef pour les systèmes ferroviaires et électriques, Progress Rail/Caterpillar - Italia pour la signalisation et la sécurité ferroviaire, et Almaviva pour les télécommunications et l'infrastructure numérique.
“La nouvelle ligne ferroviaire, qui comprendra également six gares, sera construite”, a expliqué Ugo Cozzani, vice-président de Condotte 1880 et directeur des opérations internationales, "notamment par l'assemblage et l'installation sur site de structures préfabriquées, y compris les traverses. Le personnel employé bénéficiera d'une formation spécifique, y compris pour les cadres, au sein d'une académie de formation ferroviaire que le consortium s'engage à créer à l'université Busiterna de Tororo”. Le financement du projet, dont l'adoption définitive est prévue d'ici décembre 2025, sera coordonné par CityBank et bénéficiera de la garantie souveraine du gouvernement ougandais, qui contribuera également directement à hauteur de 15%. La participation financière italienne au projet devrait également inclure celle de la Cassa Depositi e Prestiti, de Sace et de Simest.